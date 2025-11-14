Mercedes CLA, in Sicilia con l’elettrica della stella

La Mercedes CLA rappresenta un punto di svolta per la casa della stella, grazie alla piattaforma modulare MMA con architettura ad 800 Volt, e per verificare l’evoluzione che nasconde sotto le sue forme filanti, siamo andati in Sicilia, dove abbiamo percorso oltre 300 km raggiungendo scenari fuori dall’ordinario,

Un viaggio stellare con la Mercedes CLA 350 4Matic

A condurci lungo le strade della Sicilia è stata la versione della Mercedes CLA attualmente al vertice della gamma elettrica della berlina tedesca, la 350 4Matic, forte di due motori elettrici, uno per asse, che le consentono di erogare una potenza di 354 CV e di percorrere, secondo il dato dichiarato dalla casa, fino a 770 km con una ricarica. Filante, fuori, con un Cx di appena 0,21, e con una costellazione di LED che rendono unica la calandra rivisitata per adattarsi ad una vettura elettrica, dentro è avvolgente, ed offre uno spazio comodo per 4 persone. L’abitacolo è dominato dagli schermi con strumentazione digitale, display per l’infotainment e, in opzione, per il passeggero disposti sulla stella linea nella parte alta della plancia. I tasti fisici sono stati ridotti al minimo sindacale, ma l’assistente vocale è diventato ancora più intelligente, in maniera artificiale, con l’AI che lo rende più reattivo ed esaustivo nelle risposte. Merito di un sistema multimediale proprietario, ma sviluppato con Microsoft e Google, che consente di effettuare aggiornamenti anche per gli ADAS.

Mercedes CLA, ti avvolge nella guida e con il comfort di un abitacolo ben insonorizzato

Sistemati i bagagli nel vano di carico da 405 litri e riposti altri oggetti nel frunk anteriore da 101 litri, utile per trasportare anche i cavi di ricarica, in viaggio la Mercedes CLA ha offerto comfort e dinamismo, con una sensazione di potenza immediata mescolata ad un’insonorizzazione capace di trasformare l’abitacolo in una bolla sonora nella quale ascoltare le proprie playlist preferite. Inoltre, con i 4 livelli di rigenerazione ci ha consentito di variare l’intensità del recupero dell’energia, in base alla situazione, mentre i due rapporti della trasmissione sono stati utili in autostrada, mantenendo bassi i consumi. In media, abbiamo rilevato una richiesta di 15,8 kWh di energia per percorrere 100 km, un dato che ci ha consentito di viaggiare tranquillamente per oltre 300 km senza pensare mai al discorso ricarica. Anche se ammettiamo che risulta decisamente rassicurante sapere che in 10 minuti si possono recuperare ben 310 km di autonomia da una stazione HPC.

Immersi nell’arte lungo un percorso fuori dall’ordinario

La Mercedes CLA ha affrontato con disinvoltura il traffico di Palermo, si è dimostrata a suo agio tra le curve che conducono a Cefalù ed ha trovato una collocazione particolare tra le opere del grande museo a cielo aperto della Fiumara d’Arte, realizzato lungo il corso della fiumara di Tusa dall’imprenditore e mecenate Antonio Presti. In particolare, la Piramide realizzata da Mauro Staccioli nel 2010, che spicca su una collina con vista sul mare, lungo l’immaginario 38° parallelo e che rappresenta un riferimento simbolico e geografico al dialogo tra popoli e culture diverse, si sposa perfettamente con lo spirito della CLA 100% elettrica. Infatti, questa vettura incarna il DNA tipico del brand, non rinuncia ad un look che non si discosta in modo siderale dalla variante termica, ma guarda al futuro, ad una nuova forma di mobilità, più sostenibile ed efficiente.

Scheda Tecnica

Motore / Propulsione

Doppio motore elettrico (anteriore + posteriore), trazione integrale

Potenza: 260 kW (354 CV)

Coppia massima: 515 Nm

Cambio: trasmissione a presa diretta + due rapporti

Batteria / Autonomia / Ricarica

Capacità batteria: 85 kWh

Architettura elettrica: 800 Volt

Autonomia dichiarata (WLTP): fino a 770 km

Consumo medio dichiarato (ciclo misto): 12,5 kWh/100 km

Ricarica DC (corrente continua): fino a 320 kW, 10–80% in ~22 minuti

Ricarica AC (corrente alternata): fino a 11 kW trifase

Prestazioni

Accelerazione 0–100 km/h: 4,9 s

Velocità massima: 210 km/h

Dimensioni e Peso

Lunghezza: 4.723 mm

Larghezza: 1.855 mm

Altezza: 1.468 mm

Passo (wheelbase): 2.790 mm (279 cm)

Bagagliaio posteriore: 405 litri

Frunk (vano anteriore): 101 litri

Peso a vuoto (EU): ~2.135 kg

Allestimenti Disponibili

Versioni: Advanced, Advanced Plus, Premium, Premium Plus

Infotainment / Interni

Sistema MBUX Navigation Plus proprietario Mercedes / MS.OS

Schermi: doppio display da 10,25″ (uno per strumentazione, uno per infotainment) nella configurazione base.

Altre dotazioni (a seconda dell’allestimento): head-up display (Premium Plus), illuminazione ambient, sedili regolabili elettricamente con memoria (Premium), Keyless-Go, proiettori Multibeam LED (Premium Plus)

Assistente virtuale MBUX più evoluto con AI

