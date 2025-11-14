McLaren 750S Project Viva: la one-off by MSO dedicata a Las Vegas per il GP di Formula 1 [FOTO]

Livrea “Sketch in Motion” arricchita da dettagli firmati dai piloti Norris e Piastri

di Gaetano Scavuzzo14 Novembre, 2025

McLaren Project Viva

In vista del Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas, McLaren presenta Project Viva, un esemplare unico basato sulla McLaren 750S Spider che rende omaggio alla città di Las Vegas, con un look originale che è stato ideato e realizzato da McLaren Special Operations (MSO), la divisione dedicata alla personalizzazione, alle richieste “su misura” dei clienti della Casa britannica.

Livrea dipinta a mano

Ispirandosi all’energia e allo spettacolo della città del Nevada, la one-off Project Viva celebra lo spirito di innovazione, ambizione e performance che accomuna McLaren e Las Vegas. La livrea di questa versione unica della supercar inglese esalta la maestria dell’artigianalità degli specialisti del reparto MSO che si riversa nella pittura a mano dei disegni che prendono forma sulla carrozzeria, dando vita una particolare interpretazione monocromatica, in radicale antitesi con il tripudio di luci, colori e neon tipico della città da cui trae ispirazione.

McLaren Project Viva

Colori esclusivi

La livrea “Sketch in Motion” di questa speciale McLaren esprime l’atmosfera di Las Vegas tramite linee dipinte a mano, che evocano insegne iconiche, skyline e il legame della città con musica e spettacolo, intrecciandosi al tempo stesso con il DNA racing della Casa di Woking. La McLaren Project Viva porta alla ribalta anche dei colori esclusivi sviluppato da MSO come in bianco Muriwai White e Vegas Nights, un nero profondo con sottili riflessi ciano, magenta e verde, pensato per evocare il bagliore dei neon notturni.

McLaren Project Viva

Ci sono anche disegni realizzati da Norris e Piastri

Un tocco personale all’aspetto della Project Viva lo hanno aggiunto i piloti del team McLaren di Formula 1, Lando Norris e Oscar Piastri, che hanno contribuito con dettagli realizzati personalmente a mano, tra cui la stella del decimo Campionato Costruttori sul paraurti posteriore ed una serie di disegni a sottolineare il legame tra i protagonisti in pista e il design McLaren. La 750S Project Viva è esposta al McLaren Experience Centre, presso il Wynn Las Vegas Hotel, dal 13 al 20 novembre.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Foto: McLaren Project Viva

  • McLaren Project Viva - 1
  • McLaren Project Viva - 2
  • McLaren Project Viva - 3
  • McLaren Project Viva - 4
  • McLaren Project Viva - 5
  • McLaren Project Viva - 6
  • McLaren Project Viva - 7
  • McLaren Project Viva - 8
  • McLaren Project Viva - 9
  • McLaren Project Viva - 10
  • McLaren Project Viva - 11
  • McLaren Project Viva - 12
  • McLaren Project Viva - 13
  • McLaren Project Viva - 14
  • McLaren Project Viva - 15
  • McLaren Project Viva - 16
  • McLaren Project Viva - 17
  • McLaren Project Viva - 18
  • McLaren Project Viva - 19
  • McLaren Project Viva - 20
  • McLaren Project Viva - 21
  • McLaren Project Viva - 22
Tags
Leggi altri articoli in Anticipazioni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news McLaren

Foto

Mazda CX-80 2026 Galleria 2025-11-14 16-22 McLaren Project Viva Hyundai e Maxi Mobility - Corporate rent EV Dacia Sandriders - Presentazione stagione 2026 Bentley Continental GT Supersports Abarth 600e Competizione Milano Cortina 2026 - Foto ufficiali FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 BYD Sealion 7 Inter Edition BMW iX4 - Foto spia 13-11-2025 Audi - Livrea F1 2026 Tutte le foto