McLaren 750S Project Viva: la one-off by MSO dedicata a Las Vegas per il GP di Formula 1 [FOTO]

In vista del Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas, McLaren presenta Project Viva, un esemplare unico basato sulla McLaren 750S Spider che rende omaggio alla città di Las Vegas, con un look originale che è stato ideato e realizzato da McLaren Special Operations (MSO), la divisione dedicata alla personalizzazione, alle richieste “su misura” dei clienti della Casa britannica.

Livrea dipinta a mano

Ispirandosi all’energia e allo spettacolo della città del Nevada, la one-off Project Viva celebra lo spirito di innovazione, ambizione e performance che accomuna McLaren e Las Vegas. La livrea di questa versione unica della supercar inglese esalta la maestria dell’artigianalità degli specialisti del reparto MSO che si riversa nella pittura a mano dei disegni che prendono forma sulla carrozzeria, dando vita una particolare interpretazione monocromatica, in radicale antitesi con il tripudio di luci, colori e neon tipico della città da cui trae ispirazione.

Colori esclusivi

La livrea “Sketch in Motion” di questa speciale McLaren esprime l’atmosfera di Las Vegas tramite linee dipinte a mano, che evocano insegne iconiche, skyline e il legame della città con musica e spettacolo, intrecciandosi al tempo stesso con il DNA racing della Casa di Woking. La McLaren Project Viva porta alla ribalta anche dei colori esclusivi sviluppato da MSO come in bianco Muriwai White e Vegas Nights, un nero profondo con sottili riflessi ciano, magenta e verde, pensato per evocare il bagliore dei neon notturni.

Ci sono anche disegni realizzati da Norris e Piastri

Un tocco personale all’aspetto della Project Viva lo hanno aggiunto i piloti del team McLaren di Formula 1, Lando Norris e Oscar Piastri, che hanno contribuito con dettagli realizzati personalmente a mano, tra cui la stella del decimo Campionato Costruttori sul paraurti posteriore ed una serie di disegni a sottolineare il legame tra i protagonisti in pista e il design McLaren. La 750S Project Viva è esposta al McLaren Experience Centre, presso il Wynn Las Vegas Hotel, dal 13 al 20 novembre.

