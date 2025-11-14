Prezzi benzina: continua la salita, diesel ai massimi da marzo

In autostrada il servito va ben oltre i 2 euro al litro

di Fabio Cavagnera14 Novembre, 2025
Prezzi benzina: continua la salita, diesel ai massimi da marzo

Proseguono le brutte notizie sul fronte carburanti per gli automobilisti italiani. La salita dei prezzi di benzina e diesel ai nostri distributori prosegue senza soste, raggiungendo un livello che non si vedeva da un po’ di mesi. In particolare, il costo del gasolio non era così alto dallo scorso 18 marzo. E c’è il rischio questi aumenti possano proseguire, anche nel corso dei prossimi giorni.

I prezzi di venerdì 14 novembre 2025

Entrando più nel dettaglio, grazie alle consuete rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Staffetta Quotidiana, oggi il prezzo medio nazionale della benzina self è 1,721 euro/litro, con un aumento di 4 millesimi rispetto alle precedenti rilevazioni. Più alta la crescita del diesel, oggi quotato 1,685 €/l: appunto un record nel corso degli ultimi otto mesi.

Ovviamente più cari i costi al servito (1,860 euro/litro per la benzina e 1,823 €/l per il diesel), così come i prezzi in autostrada, dove entrambi i carburanti al servito superano ampiamente quota 2 euro al litro. Non sono mancati degli aumenti anche per metano e GPL, anche se in maniera ridotta.

Le previsioni

Come dicevamo, c’è il rischio questi aumenti possano proseguire anche la prossima settimana, anche se le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati sono piuttosto stabili. Tuttavia, i problemi arrivano dalle condizioni geopolitiche, soprattutto per la situazione tra Russia ed Ucraina, ed anche dalle stime dell’OPEC+, con un ribasso sulle previsioni di domanda di petrolio per il 2026. Dunque, le sensazioni per quanto riguarda i prossimi giorni non sono positive.

