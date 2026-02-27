Mercedes Classe G, il GOT svela il calendario eventi 2026: quattro experience esclusive in Italia

La community della Mercedes Classe G, il GOT (G Owners Tribe), apre il 2026 con un ricco calendario di eventi pensati per esaltare l’esperienza intorno all’iconico fuoristrada squadrato della Casa della Stella, da vivere tra luoghi suggestivi e momenti di condivisione. Sono quattro gli appuntamenti fissati per il primo semestre 2026 nei quali celebrare la passione, l’avventura e lo spirito della tribù nata attorno alla “G” di Mercedes.

Quattro eventi GOT nel primo semestre 2026

Il calendario 2026 del GOT parte il prossimo 6 marzo, con la GOT Barbaresco Experience, in Piemonte, che porterà l’unico club ufficiale al mondo di Classe G nel cuore di uno dei territori vinicoli più prestigiosi d’Italia. Il calendario di appuntamenti prosegue poi il 18 aprile con la GOT Rocca Cilento Experience, un itinerario immerso nella storia e nella natura di uno dei paesaggi più affascinati del Sud Italia. Successivamente, il 16 maggio, la GOT Royal Experience accompagnerà la community della Classe G all’interno di un’esclusiva privata in Maremma, in un viaggio tra eleganza, tradizione e scenari incontaminati. A chiudere il quartetto di eventi della prima metà dell’anno sarà, il 13 giugno, la GOT Caviar Experience che porterà il GOT in Veneto, alla scoperta di un’eccellenza italiana del mondo del caviale e lungo un road tour panoramico verso la Valpolicella.

Community ufficiale in crescita

L’iscrizione alla community del GOT, a cui è possibile iscriversi sul sito ufficiale di Mercedes-Benz Italia, rimane aperta gratuitamente a tutti i possessori di Classe G con targa italiana, senza alcuna distinzione legata all’anno di immatricolazione del veicolo. La G Owners Tribe oggi rappresenta un luogo di identità e condivisione, un legame ispirato dalla Classe G. Proprio attorno all’iconico fuoristrada di Mercedes lanciato nel 1979 e che si è saputo evolvere nel tempo tenendo fede al proprio DNA, nel 2024 è nato il GOT – G Owners Tribe, la prima community ufficiale dedicata ai possessori di Classe G, cresciuta in poco tempo fino a raggiungere gli attuali 700 membri uniti dalla stessa passione per il Geländewagen.

Rate this post