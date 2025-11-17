Mercedes Classe G: la G Owners Tribe celebra un anno di community all’Argentario [FOTO]

Attorno alla passione per la Mercedes Classe G, l’iconico fuoristrada squadrato della Casa della Stella, un anno fa, ritrovandosi tra le cave bianche di Carrara, è nato GOT – G Owners Tribe, la prima community ufficiale dedicata alla Classe G, che in 12 mesi ha riunito 650 iscritti in tutta Italia, e che nei giorni scorsi ha celebrato il suo primo anniversario all’Argentario.

Gestito direttamente da Mercedes-Benz Italia, il GOT ha festeggio il primo compleanno esprimendo tutta la propria natura di moderna community moderna nata per celebrare la Classe G come simbolo di libertà, autenticità e lifestyle. All’Argentario sono stati più di 30 gli equipaggi che hanno partecipato a un weekend tra panorami spettacolari, percorsi suggestivi e momenti di incontro esclusivi.

Condivisione di valori e relazioni autentiche

La “tribù” nata sulla base della condivisione della passione per la Classe G e per ciò che essa rappresenta va oltre il concetto di community di appassionati della stessa auto, come sottolinea Mirco Scarchilli, Responsabile Retail Experience & Press Relations di Mercedes-Benz Italia: “Il GOT si è rivelato molto più di una community automobilistica: è diventato una rete di relazioni autentiche. Molti membri si frequentano anche al di fuori degli eventi ufficiali, organizzando viaggi, cene e perfino collaborazioni professionali. Un progetto nato dai clienti e cresciuto con loro, che dimostra come la forza del network umano sia il vero motore dell’unico Club ufficiale al mondo dedicato a Classe G”.

Più di dieci eventi in un anno

Nel suo primo anno di attività il GOT ha organizzato oltre dieci eventi, offrendo esperienze esclusive ai suoi membri, tra alta orologeria, cantine prestigiose, esperienza AMG in pista e momenti lifestyle in suggestive location, il tutto sempre all’insegna della passione per la Classe G. Inoltre per per rappresentarne al meglio l’identità visiva, Mercedes-Benz Italia ha affidato al designer Aldo Drudi la realizzazione del logo ufficiale della “G Owners Tribe”: la reinterpretazione del simbolo dei tre bloccaggi dei differenziali – elemento tecnico distintivo della Classe G – in una forma grafica tribale.

