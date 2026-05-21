Michelin: il Tire Digital Twin per aumentare connettività e sicurezza

La connettività è sempre più presente nel settore automotive ed anche gli pneumatici la utilizzano per fare passi avanti sulla sicurezza. È il caso di Michelin, che ha presentato la sua nuova tecnologia Tire Digital Twin. Un “gemello digitale” in grado di convertire i dati di bordo in informazioni operative in tempo reale per formulare raccomandazioni al veicolo o al conducente. Senza la necessità di ulteriori sensori sulle gomme e compatibile con tutte le vetture.

“Grazie al suo Digital Twin universale, Michelin è in grado di ascoltare e dialogare con il veicolo in tempo reale – ha spiegato Philippe Jacquin, vicepresidente esecutivo ricerca e sviluppo – Ogni pneumatico, indipendentemente dalla marca, dispone di una propria intelligenza integrata. Rendendo i propri pneumatici più “smart”, Michelin ridefinisce il ruolo del produttore di pneumatici e dimostra ancora una volta il suo impegno per la sicurezza di tutti”.

Come funziona

Entrando nel dettaglio, il Digital Twin è praticamente una replica virtuale di uno pneumatico. Analizza e prevede continuamente le condizioni reali dei pneumatici, come dati fondamentali come pressione, usura, carico, aderenza, condizioni di guida, e le confronta con i dati del veicolo. Non solo per fornire informazioni al conducente, ma anche per ottimizzare il rendimento, grazie all’interazione con i sistemi integrati, senza necessità di operazioni del conducente.

Questa nuova tecnologia contribuisce così ad aumentare la sicurezza, grazie alla previsione dell’aderenza massima e alla prevenzione dell’aquaplaning, migliorando inoltre l’efficacia dei sistemi ADAS come l’ABS, monitorando la pressione degli pneumatici e rilevando eventuali situazioni di sovraccarico. In questo modo il veicolo può anticipare l’aderenza, migliorare la stabilità, ottimizzare i consumi e adattare le distanze di frenata.

Come dicevamo, il conducente non deve fare alcuna operazione, perché il Digital Twin opera in maniera autonoma, grazie ad un sistema completamente integrato. Fornendo un flusso continuo di dati affidabili basati sui segnali del veicolo, facilitando la manutenzione predittiva e prolungando naturalmente la vita dello pneumatico. Dando, così, una mano anche alla natura: riducendo la quantità di materiali utilizzati e mitigando l’impatto ambientale.

Tutto integrato

Questa nuova tecnologia, realizzata con un lavoro di oltre 10 anni legati alla ricerca ed allo sviluppo, è basata al 100% su software e guidato da un’intelligenza integrata, utilizza i dati di bordo già disponibili senza richiedere sensori aggiuntivi montati sullo pneumatico. In questo modo, è compatibile con tutte le marche e tutti i modelli di pneumatici, oltre che installabile su ogni tipo di veicolo, auto, camion o anche navette a guida autonoma.

Inoltre, aiuta anche l’ecosistema dei dati del veicolo. Il mercato degli SDV (Software Defined Vehicles) è stato valutato a 213,5 miliardi di dollari nel 2024 ed è destinato a raggiungere quasi 1.240 miliardi di dollari nel 2030. Il Digital Twin di Michelin rientra perfettamente all’interno di questo ambito, anche grazie ad importanti collaborazioni con Brembo, Hyundai, QNX, ETAS e Sonatus, che coprono dalla ricerca di base fino all’integrazione industriale.



Ad esempio, la recente partnership con Brembo offre un esempio concreto dei benefici del Digital Twin Michelin sulle prestazioni dell’ABS. Integrare, negli algoritmi di frenata, i dati relativi allo stato reale dello pneumatico ha permesso di migliorare le prestazioni del sistema frenante, riducendo gli spazi di frenata (fino a 4 metri) e aumentando la stabilità, in particolare durante le frenate brusche. Con un passo avanti importante sulla sicurezza.

Oltre 120.000 dipendenti

Con sede a Clermont-Ferrand, Francia, Michelin è presente in 175 paesi ed impiega 122.600 persone. Presente in Italia dal 1906, il marchio francese ha oltre 3800 dipendenti ed il primo produttore di pneumatici del Paese con due importanti stabilimenti produttivi: Cuneo, pneumatici vettura; e Alessandria, pneumatici autocarro. La sede centrale è a Torino, dove è presente anche un centro logistico, mentre la direzione commerciale è a Milano.

Pioniere nella progettazione di materiali innovativi da oltre 130 anni, Michelin sta lavorando per il progresso ed un mondo più sostenibile. Grazie al suo profondo know-how nel settore dei polimeri compositi, la casa francese è costantemente all’avanguardia nella produzione di pneumatici e componenti di alta qualità, per applicazioni critiche in settori come la mobilità, l’edilizia, l’aeronautica, la sanità e le energie a basse emissioni di carbonio.

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