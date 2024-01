Milano potenzia il servizio taxi: in arrivo 450 nuove licenze

Una delle novità più attese dal settore dei trasporti pubblici a Milano è l’apertura di un bando per l’assegnazione di 450 nuove licenze taxi. Si tratta di un’opportunità per ampliare l’offerta di servizio e favorire la concorrenza, in linea con le indicazioni del Dl “Asset ed investimenti” che ha introdotto nuove regole per il rilascio delle licenze taxi in Italia. Il Comune di Milano sta lavorando per definire i criteri e le modalità del bando, che dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell’anno.

Secondo Arianna Censi, assessora alla Mobilità di Milano, il servizio taxi nella città ha bisogno di essere potenziato, in particolare in alcuni orari. In aggiunta, è fondamentale disporre di più veicoli per il trasporto di disabili. “Credo che sia soprattutto importante che la nostra città possa contare su più veicoli adatti al trasporto delle persone con disabilità. Assicurare la mobilità a chi ne ha più necessità è il segno di una città ospitale e integrata. La nuova legge ci dà la possibilità di soddisfare autonomamente queste richieste, ma continuo a ritenere che, se Regione Lombardia avesse accolto le nostre domande di emissione di nuove licenze, almeno il 20 per cento del contributo economico sarebbe stato destinato al Comune per interventi a favore dei taxi, come nuove corsie dedicate, sicurezza, parcheggi riservati, invece di ripartire tutta la somma tra i tassisti.”

Tra le 450 nuove licenze previste, 150 saranno dedicate a specifiche categorie di utenti e di orari. In particolare, ci saranno 50 licenze per veicoli attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, 50 licenze per taxi che operano nelle fasce orarie notturne e festive, in cui c’è più bisogno di mobilità, e 50 licenze per taxi che soddisfano entrambe le condizioni. Per queste licenze speciali, il Comune ha previsto una riduzione del costo di assegnazione, al fine di incentivare la partecipazione dei tassisti. Si tratta di una misura importante per garantire un servizio di qualità e accessibile a tutti i cittadini.

Il Comune comunica che il costo della licenza sarà ridotto in base al contingente di appartenenza: le prime 300 licenze avranno uno sconto del 20%, le seconde 300 del 30% e le terze 300 del 40%, sul totale di 96.500 euro. Le altre 300 licenze saranno a tariffa piena. “Per offrire la massima scelta ai partecipanti al bando, sarà possibile indicare una o più opzioni tra le diverse categorie di licenze previste. In caso di inadempienza agli obblighi dichiarati nella domanda, il Comune revoca la licenza.”

