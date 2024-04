MIMO Milano Monza Motor Show rinviato al 2025: l’evento si svolgerà dal 27 al 29 giugno

Il MIMO Milano Monza Motor Show ha fissato l’appuntamento per il pubblico e gli addetti ai lavori nel 2025, con la quarta edizione programmata dal 27 al 29 giugno. L’evento di quest’anno dunque salta. Questo in quanto l’Autodromo Nazionale di Monza è al centro di importanti lavori di ammodernamento che riguardano la pista di Formula 1 e i sottopassi. Questi interventi renderanno il Tempio della Velocità un grande protagonista del prossimo Gran Premio d’Italia, in programma per l’1 settembre di quest’anno.

Mimo Milano Monza Motor Show: appuntamento al 2025 con la quarta edizione

Il MIMO Milano Monza Motor Show rappresenterà un grande evento per i collezionisti e per scoprire le novità delle case automobilistiche. Si terrà all’interno di un Autodromo che sarà rinnovato nel 2025, offrendo l’opportunità di esplorare tutte le trasformazioni del settore automobilistico. Queste includeranno temi come la neutralità energetica, lo sviluppo della filiera dei carburanti sintetici e l’innovazione tecnologica.

Durante il MIMO 2025, che si terrà dal 27 al 29 giugno sulla nuova pista di Formula 1, si svolgerà di nuovo la gara di Indy Autonomous Challenge. Questa competizione mette alla prova le AV-24, le auto da corsa a guida autonoma più veloci al mondo, costruite su telaio Dallara e prive di pilota. Le auto sono programmate dagli studenti delle università più prestigiose del mondo. L’edizione del 2025 del MIMO Milano Monza Motor Show sarà ufficialmente annunciata durante il convegno dal titolo “10 anni al 2035: come si prepara l’industria automobilistica al rush finale”. Questo convegno si terrà il 28 giugno 2024 presso Villa Reale Monza.

Andrea Levy, Presidente del MIMO Milano Monza Motor Show, ha dichiarato: “Il nuovo formato del MIMO, un motorshow all’aperto organizzato tra l’Autodromo Nazionale di Monza, Milano, Monza e l’intero territorio lombardo, ha riscosso un grande successo. Per consolidare questo successo e farlo crescere in modo proporzionato al valore della regione Lombardia, è fondamentale che i nostri partner continuino a sostenerci. Vogliamo sottolineare l’importanza di approfondire e comunicare al pubblico le nuove tecnologie, le potenzialità dei nuovi carburanti e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della guida autonoma. Siamo pronti a riproporre il nostro concept di festival al pubblico, che nelle edizioni precedenti ha dimostrato un grande apprezzamento.”

