Monopattino a noleggio, se viene parcheggiato in sosta vietata la multa la paga il cliente: la novità di Helbiz

I monopattini lasciati dove non si può rappresentano un fenomeno difficile da arginare per gli operatori della micromobilità elettrica in sharing. Helbiz però ha in rampa di lancio due contromisure, che lancerà “entro questa estate” a Milano dove ha un nutrita flotta di mezzi, nel tentativo di combattere la “sosta selvaggia” dei monopattini.

Due novità: accesso solo con Spid e multe a carico dell’utente

La prima novità riguarda la modalità di iscrizione al servizio che potrà essere effettuata esclusivamente attraverso lo Spid, l’identità digitale che sarà dunque obbligatoria per poter aprire e chiudere l’operazione di noleggio dei monopattini elettrici. Un accorgimento questo che, nei piani dell’azienda, renderà più facile, certa e immediata l’individuazione del responsabile di eventuali infrazioni commesse. La seconda novità, diretta conseguenza della prima, è che sarà il cliente che noleggia, e non Helbiz, a dover pagare le eventuali multe per sosta irregolare e quelle per la rimozione dei monopattini. Con l’operatore che, in caso di recidiva, chiederà anche il pagamento di una penale.

Penale fino a 30 euro e blocco del servizio in caso di comportamenti reiterati

Su quest’ultimo punto la società di sharing, nella nota con la quale annuncia la nuova politica, specifica che “nell’eventualità di una reiterazione del comportamento scorretto, Helbiz addebiterà all’utente una specifica penale che – in caso di parcheggio su marciapiede con conseguente ostacolo al traffico pedonale – potrà arrivare fino a 30 euro, in aggiunta ai costi di rimozione che si aggirano intorno ai 100 euro. Per comportamenti reiterati si provvederà a sospendere e bloccare l’utente dal servizio”.

Come spiegato da Luca Santambrogio, country manager di Helbiz, i nuovi accorgimenti punta a una maggiore tutela del decoro urbano: “Il sistema di sanzioni che adotteremo è mirato a tutelare sempre meglio la città, i suoi cittadini e i turisti che la vivono quotidianamente, scoraggiando l’adozione di comportamenti scorretti”.

La fase di sperimentazione del nuovo sistema

Attraverso il monitoraggio dei parcheggi negli stalli predisposti visualizzabili dalla app che, spiega Helbiz, avviene grazie a un sistema tecnologico che combina intelligenza artificiale e intervento di un operatore da remoto, col nuovo sistema, in fase di test, la società ha riscontrato un aumento del 65% nel numero di monopattini parcheggiati in maniera corretta.

