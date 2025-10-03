Motorionline Talks | Episodio 10: Pirelli e la moda, la nuova collezione lifestyle con Marco Maria Tronchetti Provera e Denis Dekovic

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Nel decimo episodio di Motorionline Talks, il nostro podcast di approfondimento, scopriamo da vicino la nuova avventura di Pirelli nel mondo della moda, con l’azienda produttrice di pneumatici che non è nuova nel settore dell’abbigliamento, ma che questa volta alza il tiro in termini di design, esclusività ed eleganza con la nuova Pirelli Lifestyle Collection 2025-2026.

Due capsule per la nuova collezione Pirelli: Racing Team e The Cal

La nuova collezione di Pirelli, recentemente presentata alla Milano Fashion Week, vede la collaborazione della P lunga con un designer di assoluto livello come Denis Dekovic, che ha messo la sua firma a collezioni per Nike e Adidas. La nuova Pirelli Lifestyle Collection trova espressione attraverso due diverse capsule: Racing Team, ispirata al motorsport, e The Cal, linea fashion di alta qualità dedicata al leggendario Calendario Pirelli.

L’intervista a Marco Maria Tronchetti Provera a Denis Dekovic

Ad accompagnarci alla scoperta della Pirelli Lifestyle Collection 2025-2026 sono due protagonisti d’eccezione: Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & Assets Conversion, e Denis Dekovic, la mente creativa dietro i nuovi capi d’abbigliamento. Mentre Tronchetti Provera ci racconta la visione di Pirelli, l’importanza della moda, il legame con le nuove generazione e il claim “più di uno pneumatico” che accompagna la visione del brand fuori dal core business della produzione di gomme, Dekovic si spiega la genesi della collezione e il suo processo creativo dove l’etica affianca l’estetica per definire la cura del dettaglio.

Per ascoltare l’episodio intero di Motorionline Talks, potete cliccare in alto all’articolo sul video YouTube, oppure andare su Spotify, Apple Podcast e su tutte le app per ascoltare podcast, dove troverete anche tutte le puntate precedenti. Buon ascolto!

