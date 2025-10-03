Ponte sullo Stretto di Messina, Salvini annuncia: “Cantieri al via a novembre 2025”

L’avvio dei cantieri del Ponte sullo Stretto di Messina avverrà a novembre 2025, ad annunciarlo è stato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che è tornato a dare un nuovo aggiornamento sulla data di inizio dei lavori relativi all’opera che collegherà la coste di Calabria e Sicilia. Il leggero slittamento, rispetto all’iniziale previsione di ottobre, è legato agli approfondimenti richiesti dalla Corte dei Conti e che il governo dovrebbe consegnare entro metà ottobre per ottenere il definitivo via libera al progetto.

Secondo il vicepremier, i rilievi negativi della Corte dei Conti non impatteranno sul cronoprogramma dei lavori, che partiranno con le opere accessorie, le cosiddette “opere anticipate” che comprenderanno una serie di interventi preliminari per la preparazione del cantiere, come la realizzazione della viabilità alternativa, la bonifica di eventuali ordigni bellici, lo spostamento dei sottoservizi e altre attività di allestimento necessarie per le grandi infrastrutture.

Completamento dell’opera confermata per il 2032

Programmato intorno alla metà del 2026 l’avvio del cantiere vero e proprio per la costruzione della nuove strade e delle ferrovie di raccordo al ponte. I via dei lavori per la realizzazione dell’opera principale di attraversamento, che comprenderà torri, cavi di sospensione e impalcato, è invece previsto nel 2027. Questa sezione, lunga circa tre chilometri, fa parte di un sistema infrastrutturale più ampio che prevede oltre 40 chilometri di nuove strade e linee ferroviarie. Per il completamento dell’opera il progetto prevede circa sei anni di lavori, con l’inaugurazione e l’apertura al traffico che rimangono dunque fissate per il 2032.

Rate this post