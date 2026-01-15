Nuova Dacia elettrica low cost: la city car “made in Europe” che sfida le EV cinesi

Dacia si prepara a lanciare una nuova auto elettrica compatta e accessibile, una city car di segmento A che in una fase iniziale conviverà a listino con la Spring, per poi successivamente raccoglierne l’eredità recitando il ruolo di entry-level della gamma a zero emissioni del marchio franco-rumeno. Puntando sull’accessibilità e sul pragmatismo che tradizionalmente fanno da tratto distintivo della proposta di Dacia, la nuova compatta EV, al momento nota con il nome di Evader, rappresenterà il secondo modello full electric “low cost” del brand, facendo il suo debutto nel corso dell’anno.

Risposta “europea” alle elettriche cinesi

In un contesto in cui le auto elettriche dei costruttori cinesi stanno conquistando sempre più spazio in Europa, anche grazie ad un’aggressiva politica dei prezzi, il Gruppo Renault, attraverso il marchio Dacia, punta a rispondere con modelli di pari categoria altrettanto accessibili economicamente, ma prodotti in Europa. Infatti a differenza della Spring, che viene prodotta in Cina grazie alla partnership tra Renault e Dongfeng, la nuova city car elettrica di Dacia sarà costruita in Europa, nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia, dove viene assemblata la nuova Twingo.

Design più deciso e forme più massicce

Con un prezzo di partenza stimato di circa 18.000 euro, la nuova elettrica di segmento A di Dacia sarà un’auto “completamente diversa” dalla Spring, con il marchio che ne sottolinea la volontà di evitare ogni tipo di sovrapposizione dei due modelli, nonostante una convivenza nel listino che dovrebbe durare circa un anno. Dalle anticipazioni emerse finora sappiamo che, rispetto alla Spring, la nuova compatta elettrica avrà un design più moderno e deciso, tratti e forme da mini-crossover, nuove combinazioni cromatiche e interni distintivi.

Su base Twingo E-Tech

A livello tecnico, la piccola Dacia in arrivo poggerà sul progetto della Renault Twingo E-Tech, condividendone, a grandi linee, anche le dimensioni, per una vettura che misurerà circa 3,8 metri in lunghezza e 1,7 metri in larghezza. Anche sul fronte delle motorizzazioni, la nuova city car è attesa con la stessa configurazione della Twingo E-Tech, utilizzando un motore leggero da 60 kW (80 CV) e 175 Nm di coppia per garantire prestazioni in linea con le necessità degli spostamenti urbani.

