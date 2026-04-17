Nuova Dacia elettrica 2026: prime foto spia della city car entry-level da 18.000 euro

La nuova compatta elettrica di Dacia, inedita vettura di segmento A che farà da modello d’accesso alla gamma EV del marchio, è stata immortalata per la prima volta in strada, con un’anticipazione del suo aspetto che viene fornita dalle foto spia che hanno catturato il prototipo della nuova EV di Dacia durante una sessione di test. Sappiamo che la nuova compatta a batteria di Dacia è attesa al debutto entro la fine del 2026 ed è destinata ad affiancare la Spring, almeno nella fase iniziale, proponendosi come secondo modello elettrico della gamma Dacia.

Strettamente imparentata con la Twingo

Queste immagini della nuova city car elettrica di Dacia, al momento nota col nome interno di Evader, confermano la forte somiglianza con la Renault Twingo E-Tech Electric. Una stretta parentela particolarmente evidente nel profilo della vettura, con la linea del tetto che richiama da vicino quello della compatta francese, così come il profilo dei finestrini. Un elemento di differenziazione lo troviamo però nel montante posteriore, con la compatta di Dacia che introduce un dettaglio stilistico sporgente che divide visivamente la superficie, rendendo l’aspetto della fiancata più caratteristico.

Gli specchietti retrovisori esterni sono montati all’angolo della base del finestrino, come sulla Twingo, mentre le maniglie adottate dalla compatta di Dacia sono di tipo tradizionale. Anche il parabrezza, dall’inclinazione piuttosto verticale, richiama la stessa linea del modello di Renault. Rispetto all’immagine teaser rilasciata qualche tempo fa da Dacia, questo prototipo mostra una linea inferiore dei finestrini che appare più lineare e funzionale.

Frontale piatto, lunotto stretto e fanali quadrati

Sul frontale, la vettura di Dacia adotta uno stile più personale e distintivo con un anteriore che appare più piatto, con gruppi ottici rettangolari caratterizzati dalla tipica firma luminosa del marchio. Il cofano meno inclinato rispetto alla Twingo contribuisce ad un aspetto più robusto. Anche il posteriore segue questa impostazione, con un lunotto stretto sopra un ampio portellone e piccoli gruppi ottici quadrati, a cui si aggiunge un spoiler appena accennato sul tetto.

Stesso pianale delle compatte elettriche di Renault

La base tecnica della nuova elettrica di Dacia è la collaudata piattaforma AmpR Small del Gruppo Renault, la stessa impiegata sulle piccole elettriche Renault Twingo, Renault 4 e Renault 5. A livello di motorizzazione, la Dacia EV potrebbe adottare la stessa configurazione della Twingo elettrica con potenza di circa 60 kW e batteria da 27,5 kW, per un’autonomia fino a 262 km nel ciclo WLTP.

Lunga meno di 4 metri, quattro posti e con prezzi da 18.000 euro

La nuova Dacia elettrica avrà una lunghezza di circa 3,85 metri, abitacolo con quattro posti e un bagagliaio superiore ai 300 litri di capacità di carico. Questo nuovo modello di Dacia, che sarà prodotto in Europa (probabilmente nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia), andrà a posizionarsi sotto la futura Sandero elettrica e sopra la Spring, colmando il vuoto nella fascia più economica, per una vetture che dovrebbe proporsi sul mercato con un prezzo di partenza di circa 18.000 euro.

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