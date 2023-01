Nuova Fiat Panda: gli interni stupiranno

Il 2024 dovrebbe essere l’anno del debutto ufficiale della nuova Fiat Panda. Si tratta di un modello particolarmente atteso e destinato a far parlare a lungo di se. L’auto infatti sarà molto diversa dal modello attuale, che continuerà ad essere prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano D’Arco in Campania almeno fino alla fine del 2026.

Ecco come saranno gli interni della nuova Fiat Panda

La nuova Fiat Panda cambierà sia come dimensioni, riportando Fiat nel segmento B delle hatchback ma anche come design. Si dice infatti che l’auto avrà uno stile molto moderno e futuristico che in parte sarà ispirato dalla concept car Fiat Centoventi che la principale casa automobilistica italiana ha mostrato per la prima volta al Salone dell’auto di Ginevra del 2019. Grazie all’utilizzo della piattaforma STLA Small l’auto avrà una lunghezza intorno ai 4 m.

Al momento si sa ancora poco della nuova Fiat Panda. Tra le tante indiscrezioni che girano a proposito di questo veicolo, una delle più interessanti riguarda i suoi interni. Si dice infatti che l’abitacolo della vettura farà un vero salto di qualità rispetto al modello attuale. Gli interni saranno minimalisti e la tecnologia aumenterà in maniera esponenziale e sarà anche facile da usare. Fiat vuole per la sua auto una tecnologia che sia alla portata di tutti. Anche i materiali in generale dovrebbero migliorare.

L’obiettivo di Fiat è quello di realizzare un modello che possa essere all’altezza dei suoi rivali nel segmento B del mercato. Questo ovviamente sempre mantenendo un rapporto qualità prezzo molto elevato che continuerà ad essere il punto di forza di quest auto. Ricordiamo inoltre che la nuova Fiat Panda dovrebbe essere costruita in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’est Europa e si dice che il suo debutto possa avvenire intorno alla metà del prossimo anno.

Rate this post