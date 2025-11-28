Nuova Kia Stonic in Italia: porte aperte, test drive e tour nei principali outlet e store
Appuntamento in concessionaria il 29 e 30 novembre per scoprire la nuova Kia Stonic da 17.950 €
Kia Stonic
La nuova Kia Stonic si presenta al grande pubblico italiano con il porte aperte di lancio che la vedrà protagonista in concessionaria nel fine settimana. Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 novembre il nuovo crossover compatto di Kia sarà disponibile nelle concessionarie italiane per chi vorrà scoprila da vicino e testarla in strada.
Ad accompagnare il debutto della nuova Kia Stonic, che viene proposta con una promo di lancio a 17.950 €, ci saranno anche una serie di attivazioni esclusive che coinvolgono le sedi di “Rinascente” e alcuni dei principali retailers italiani, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire le novità della nuova Stonic attraverso un’esperienza immersiva all’insegna dell’innovazione, del design e della tecnologia.
La nuova Kia Stonic negli store Rinascente di Torino, Monza e Roma Tritone
Tra novembre e dicembre 2025, la nuova Kia Stonic sarà presente in tre store “Rinascente” con un’esposizione dedicata che la metterà al centro delle scena nelle sedi simbolo delle shopping: Torino, Monza e Roma Tritone. “L’obiettivo di questa attivazione, in collaborazione con uno dei luoghi dello shopping più autorevoli in Italia, è coinvolgere un pubblico attento alle nuove tendenze e all’innovazione, permettendogli di conoscere una vettura che riteniamo particolarmente in linea con questo target”, spiega Giuseppe Mazzara, CX e Brand Marketing Director di Kia Italia.
Tre tappe in tre grandi outlet
La nuova Kia Stonic sarà inoltre protagonista di une vero e proprio tour in diversi retailers italiani, con esposizioni ad alto impatto visivo, pensate per valorizzare le linee e le tecnologia del nuovo modello di Kia. Le tappe previste porteranno la nuova Kia Stonic nei seguenti luoghi dello shopping: La Reggia Design Outlet (Campania) – 29-30 novembre; Valdichiana Outlet Village (Toscana) – 6-7 dicembre; Torino Outlet Village (Piemonte) – 14-15 dicembre.
