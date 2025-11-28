Nuova Kia Stonic in Italia: porte aperte, test drive e tour nei principali outlet e store

Appuntamento in concessionaria il 29 e 30 novembre per scoprire la nuova Kia Stonic da 17.950 €

di Gaetano Scavuzzo28 Novembre, 2025

Kia Stonic

Nuova Kia Stonic in Italia: porte aperte, test drive e tour nei principali outlet e store

La nuova Kia Stonic si presenta al grande pubblico italiano con il porte aperte di lancio che la vedrà protagonista in concessionaria nel fine settimana. Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 novembre il nuovo crossover compatto di Kia sarà disponibile nelle concessionarie italiane per chi vorrà scoprila da vicino e testarla in strada.

Ad accompagnare il debutto della nuova Kia Stonic, che viene proposta con una promo di lancio a 17.950 €, ci saranno anche una serie di attivazioni esclusive che coinvolgono le sedi di “Rinascente” e alcuni dei principali retailers italiani, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire le novità della nuova Stonic attraverso un’esperienza immersiva all’insegna dell’innovazione, del design e della tecnologia.

Kia Stonic 2026

La nuova Kia Stonic negli store Rinascente di Torino, Monza e Roma Tritone

Tra novembre e dicembre 2025, la nuova Kia Stonic sarà presente in tre store “Rinascente” con un’esposizione dedicata che la metterà al centro delle scena nelle sedi simbolo delle shopping: Torino, Monza e Roma Tritone. “L’obiettivo di questa attivazione, in collaborazione con uno dei luoghi dello shopping più autorevoli in Italia, è coinvolgere un pubblico attento alle nuove tendenze e all’innovazione, permettendogli di conoscere una vettura che riteniamo particolarmente in linea con questo target”, spiega Giuseppe Mazzara, CX e Brand Marketing Director di Kia Italia.

Tre tappe in tre grandi outlet

La nuova Kia Stonic sarà inoltre protagonista di une vero e proprio tour in diversi retailers italiani, con esposizioni ad alto impatto visivo, pensate per valorizzare le linee e le tecnologia del nuovo modello di Kia. Le tappe previste porteranno la nuova Kia Stonic nei seguenti luoghi dello shopping: La Reggia Design Outlet (Campania) – 29-30 novembre; Valdichiana Outlet Village (Toscana) – 6-7 dicembre; Torino Outlet Village (Piemonte) – 14-15 dicembre.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Anticipazioni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Kia

Foto

Cupra Raval 2026 - Immagini pre-serie FIAT 500 Hybrid - Primo Contatto Peugeot 308 2026 - Prova Lisbona Kia Stonic 2026 - Primo Contatto Geely Debutto Motore Audi V6 3.0 TDI - A6 e Q5 Sportback Lamborghini few-off - Albert Spiess Audi model year 2026 dei modelli PPE e PPC Piaggio Porter NPE BMW Z4 Final Edition Defender Dakar D7X-R Mazda2 2026 Tutte le foto