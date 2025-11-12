Nuova Kia Stonic in promozione a 129 € al mese
Kia propone una vantaggiosa offerta per mettersi al volante del nuovo crossover compatto
Kia Stonic
La nuova Kia Stonic, rinnovato crossover che la Casa sudcoreana ha recentemente aggiornato con un design evoluto e moderno, un upgrade tecnologico della dotazione e interni totalmente ridisegnati, si propone sul mercato italiano con un’interessante offerta promozionale che la rende più accessibile e conveniente con un vantaggio cliente di 4.850 €.
La promo con finanziamento Scelta Kia
Fino al 30 novembre 2025, la nuova Kia Stonic viene proposta al prezzo scontato di 17.950 €, anziché a 22.800 € di listino. Una promozione accessibile grazie al finanziamento Scelta Kia che prevede 35 rate da 129 € al mese, a fronte di un anticipo di 4.450 € e con valore futuro garantito di 12.540 €. Al termine dei tre anni di contratto il cliente ha la liberta di scegliere se restituire la vettura, sostituirla con una nuova Kia o acquistarla pagando la rate finale residua.
Kia Stonic 1.0 TGDi Urban
La protagonista della promozione è la Kia Stonic 1.0 TGDi, nell’allestimento Urban, versione d’ingresso della gamma, che monta il motore turbo benzina tre cilindri da 1.0 litro che eroga 100 CV di potenza e 170 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a 6 marce. La nuova Kia Stonic Urban dispone di equipaggiamento di serie che, tra le altre cose, comprende: cerchi in lega da 16 pollici, fari anteriori e posteriore full LED, specchietti retrovisori riscaldabili e ripiegabili elettricamente, climatizzatore manuale, Lane Following Assist, Intelligent Speed Limit Assist, Lane Keeping Assist e High Beam Assist.