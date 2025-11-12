Nuova Kia Stonic in promozione a 129 € al mese

La nuova Kia Stonic, rinnovato crossover che la Casa sudcoreana ha recentemente aggiornato con un design evoluto e moderno, un upgrade tecnologico della dotazione e interni totalmente ridisegnati, si propone sul mercato italiano con un’interessante offerta promozionale che la rende più accessibile e conveniente con un vantaggio cliente di 4.850 €.





La promo con finanziamento Scelta Kia

Fino al 30 novembre 2025, la nuova Kia Stonic viene proposta al prezzo scontato di 17.950 €, anziché a 22.800 € di listino. Una promozione accessibile grazie al finanziamento Scelta Kia che prevede 35 rate da 129 € al mese, a fronte di un anticipo di 4.450 € e con valore futuro garantito di 12.540 €. Al termine dei tre anni di contratto il cliente ha la liberta di scegliere se restituire la vettura, sostituirla con una nuova Kia o acquistarla pagando la rate finale residua.

Kia Stonic 1.0 TGDi Urban

La protagonista della promozione è la Kia Stonic 1.0 TGDi, nell’allestimento Urban, versione d’ingresso della gamma, che monta il motore turbo benzina tre cilindri da 1.0 litro che eroga 100 CV di potenza e 170 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a 6 marce. La nuova Kia Stonic Urban dispone di equipaggiamento di serie che, tra le altre cose, comprende: cerchi in lega da 16 pollici, fari anteriori e posteriore full LED, specchietti retrovisori riscaldabili e ripiegabili elettricamente, climatizzatore manuale, Lane Following Assist, Intelligent Speed Limit Assist, Lane Keeping Assist e High Beam Assist.