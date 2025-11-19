Nuova Nissan Leaf: il dietro le quinte della progettazione [VIDEO]

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Innovazione, dati e opinioni degli automobilisti sono le basi che hanno guidato la progettazione della nuova Nissan Leaf, come ci racconta la Casa giapponese in un nuovo video che porta nel dietro le quinte del percorso di creazione, sviluppo e realizzazione della nuova compatta elettrica pensata soddisfare le esigenze degli automobilisti di oggi, provando ad anticipare anche quelle di domani.

Partendo dalla consapevolezza di dover dar forma a una vettura che riflettesse i diversi stili di vita e i gusti dei clienti europei, la nuova Nissan Leaf ha avuto sempre l’utilizzatore finale al centro del progetto, sin dalle prime discussioni concettuali del team di progettazione fino alle decisioni finali sul prodotto.

Come sono cambiate le priorità dei clienti EV

Nel filmato che racconta com’è nata la terza generazione della Leaf, Nissan si sofferma sull’evoluzione della base di clienti dell’antesignana delle vetture elettriche. Gli acquirenti della Leaf di prima generazione cercavano principalmente innovazione e rispetto per l’ambiente, essendo disponibili a rinunciare a qualcosa in termini di comfort. Oggi le cose sono cambiate e i nuovi proprietari di veicoli elettrici ricercano tecnologia innovativa, praticità e autonomia senza compromessi.

Nuove priorità alla quale la Nissan Leaf di terza generazione ha risposto alzando il livello anche in termini di raffinatezza, connettività digitale ed esperienza di guida, come nel video qui sopra spiegano Xavier Tesson (Direttore, Small Cars and EVs, Product Planning, Nissan Europe), Christophe Amblard (Manager, Product Planning, Nissan Europe) e Alexander Nikolaev (Manager, Cross Carline, Product Planning, Nissan Europe).

