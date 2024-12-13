Nuova Lancia Ypsilon: continua il successo degli “Experience Days”
I “Nuova Ypsilon Experience Days” stanno raccogliendo un crescente entusiasmo in tutta Italia
Nuova Lancia Ypsilon
Il secondo weekend dei “Nuova Ypsilon Experience Days” ha confermato il successo del format, attirando migliaia di visitatori in tutta Italia. L’evento ha celebrato la nuova Ypsilon, apprezzata per maneggevolezza, efficienza e prestazioni, in contesti suggestivi come piazze storiche, borghi, luoghi d’arte e locali di tendenza, sottolineando l’eleganza unica del territorio italiano.
L’iniziativa ha offerto un’esperienza esclusiva, con la possibilità di scoprire e testare le versioni ibride ed elettriche della vettura, unendo tradizione e innovazione. Ambientata in un’atmosfera pre-natalizia accogliente e raffinata, l’esperienza ha rispecchiato la filosofia del marchio, creando un legame con la sensazione di calore tipica delle case italiane e dei rinnovati showroom Lancia. L’evento ha consolidato il posizionamento della Nuova Ypsilon come simbolo della nuova era del brand, espressione di stile, modernità e sostenibilità.
Il prossimo weekend sarà ricco di eventi dedicati alla Nuova Lancia Ypsilon, il “capolavoro in movimento” di Casa Lancia. Si parte il 12 dicembre a Imola, dove la vettura sarà esposta davanti al Teatro Comunale “Ebe Stignani” per la prima di Samusà di Virginia Raffaele. Il 13 dicembre la Ypsilon sarà protagonista al “Tuna Cantina e Pescato” di Genova e, nello stesso giorno, esposta al “Deus Ex Machina” di Milano.
Dal 13 al 15 dicembre, l’Hotel Principi di Piemonte a Viareggio ospiterà più modelli, offrendo test drive esclusivi. Nel weekend, l’auto sarà presente anche a Terme di Vigliatore (ME) per un evento natalizio e al Tennis Club Monviso di Torino per test drive e sport. Gli appuntamenti continuano il 14-15 dicembre con tappe alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, al Villaggio di Natale di Ragusa, al Wine Fest di Siracusa, e nei mercatini natalizi di Bologna e Caserta.
