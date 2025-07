Amazon acquista 5.000 furgoni elettrici per le consegne da Mercedes

Amazon sta espandendo la sua flotta europea con circa 5.000 furgoni elettrici aggiuntivi di Mercedes-Benz Vans. I veicoli completamente elettrici eVito ed eSprinter saranno consegnati ai partner di consegna di Amazon in cinque paesi, tra cui la Germania. Mercedes-Benz Vans ha annunciato che la consegna di circa 5.000 veicoli elettrici ad Amazon inizierà nei prossimi mesi. L’ordine include prevalentemente modelli eSprinter, mentre una parte minore riguarda furgoni eVito. Più della metà dei veicoli, circa 2.500 unità, sarà destinata alla Germania, considerata il principale mercato, ma non sono stati resi noti gli altri quattro Paesi europei coinvolti.

Secondo Mercedes, si tratta del più ampio accordo congiunto mai siglato con Amazon nel settore dei veicoli elettrici. I furgoni eVito saranno assemblati a Vitoria (Spagna), mentre gli eSprinter verranno prodotti a Düsseldorf. Entrambi i modelli saranno personalizzati per le esigenze logistiche di Amazon e dotati del sistema multimediale MBUX. Restano da definire le configurazioni tecniche scelte.

“Sono lieto che stiamo intensificando ulteriormente la nostra partnership di lunga data con Amazon e lavorando insieme al futuro completamente elettrico dei trasporti”, afferma Sagree Sardien, Responsabile Vendite e Marketing di Mercedes-Benz Vans. “Il settore dei corrieri espresso e dei servizi di consegna pacchi si sta dimostrando ancora una volta un motore chiave per l’elettromobilità. I ​​nostri eVito ed eSprinter, in termini di efficienza e autonomia, sono ideali per le esigenze dei nostri clienti commerciali”.

