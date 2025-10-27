Kia EV4 GT: il prototipo mette in mostra il nuovo GT Wrap che esalta il movimento [FOTO]

La versione più sportiva e potente della EV4 arriverà nel 2026

di Gaetano Scavuzzo27 Ottobre, 2025

Kia EV4 GT

Kia ha rilasciato una serie di foto ufficiali che svelano un’anticipazione della EV4 GT, la versione più sportiva e performante del nuovo crossover elettrico della Casa sudcoreana. L’occasione è la presentazione del nuovo GT Wrap, un particolare camouflage con design dedicato ai prototipi GT della gamma EV di Kia.

Grafica ispirata alla luce per esaltare il movimento

Creato per esaltare il carattere emozionale dei suoi modelli ad alte prestazioni, il design GT Wrap allude a dinamismo, velocità ed emozione, ispirandosi alla luce e combinando geometrie nette, per creare un pattern “continuo ma frammentato”, con l’idea di creare un effetto di movimento che evochi una sensazione di slancio e velocità. A caratterizzare la pellicola GT Wrap sono i colori grigio e nero, con elementi in verde fluo, tinta che caratterizza le versioni GT di Kia e che ora le rende distintive e riconoscibili sin dalla fase di sviluppo.

Kia EV4 GT - prototipo

Con due motori elettrici

La Kia EV4 GT, che vediamo in queste immagini avvolta dal GT Wrap, farà il suo debutto sul mercato nel corso del 2026. Questa versione ad alte prestazioni del crossover elettrico EV4 è atteso con una configurazione meccanica bimotore per competere con rivali come MG4 XPower, Volskwagen ID.3 GTX e Cupra Born VZ. La Kia EV4 GT dovrebbe presentarsi con assetto ribassato, cerchi in lega più grandi e con design dedicato, ritocchi al design esterno, sedili sportivi, elementi in verde fluo nell’abitacolo e dotazione orientata ad un maggiore sportività.

Foto: Kia EV4 GT - Prototipo

  • Kia EV4 GT - Prototipo - 1
  • Kia EV4 GT - Prototipo - 2
  • Kia EV4 GT - Prototipo - 3
  • Kia EV4 GT - Prototipo - 4
