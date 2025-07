KIA: in arrivo una city car elettrica da meno di 25.000 euro [RENDER]

KIA entro la fine del decennio lancerà sul mercato una nuova ondata di auto elettriche. Tra queste è stata confermata anche la presenza di una city car da meno di 25.000 euro. Questa dunque sarà probabilmente la novità più importante. Si tratterà infatti di un veicolo elettrico entry level che si andrà a posizionare al di sotto di EV2 e con un prezzo inferiore ai 25.000 euro. A proposito di questa vettura, qui vi mostriamo un render di Autocar che la immagina così.

Entro la fine del decennio Kia porterà sul mercato una nuova city car elettrica

È in fase di sviluppo anche una nuova tecnologia EV con range extender, insieme al continuo sviluppo di modelli ibridi e persino con motore a combustione interna, poiché Kia prevede di continuare a offrire un’intera gamma di veicoli che ora si sta espandendo oltre le auto e includendo per la prima volta furgoni e pick-up.

Il CEO di KIA, Ho Sung Song, ha ribadito la volontà dell’azienda di mantenere in gamma modelli accessibili, confermando che una city car elettrica è in fase avanzata di sviluppo. Nonostante ciò, non c’è urgenza di sostituire la Picanto, ancora molto richiesta in Europa. Il modello attuale resterà sul mercato finché KIA non sarà in grado di offrire una versione elettrica con un prezzo inferiore ai 25.000 euro. Quando la Picanto terminerà il suo ciclo produttivo – probabilmente entro fine decennio – potrebbe essere sostituita solo dalla variante elettrica, salvo cambiamenti normativi europei che potrebbero favorire una coesistenza temporanea.

KIA inoltre sta puntando con decisione sui Software-defined vehicles e ha annunciato lo sviluppo di una nuova architettura digitale che costituirà la base dei prossimi modelli elettrici del marchio. Il presidente e CEO Ho Sung Song ha sottolineato l’importanza di continuare a investire in tutte le principali tecnologie di propulsione, in linea con il ruolo globale dell’azienda e le differenti esigenze dei vari mercati. Oltre all’elettrico, la casa coreana guarda con attenzione anche all’ibrido, ai motori endotermici convenzionali e ai sistemi range extender, in particolare per quei Paesi dove la transizione energetica procede più lentamente.

