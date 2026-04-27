Jeep Avenger restyling: foto spia e novità del B-SUV in arrivo nel 2027

La Jeep Avenger, modello che si conferma tra i più apprezzati sul mercato italiano piazzandosi al vertice del segmento per volumi di vendita sin dal suo debutto, si sta avvicinando al momento del suo primo restyling. E come è facile immaginare, con un auto che “funziona” sul mercato e che ha riscosso un grande successo in termini di domani, l’aggiornamento estetico sarà leggero, con ritocchi soft ad un impianto estetico che non sarà stravolto, ma rinfrescato in modo mirato.

Test in strada per la nuova Jeep Avenger

A conferma di ciò ci sono alcune recenti foto spia, pubblicate online dal car insider Walter Vayr, che hanno per protagonista un prototipo della nuova Jeep Avenger avvistato durante una sessione di collaudi sulle strade italiane. Il restyling della Avenger, che in questi scatti ha perso molto del camouflage che era presente sui muletti avvistati qualche mese fa, andrà a concentrarsi prevalentemente su frontale e paraurti, come suggerisce il posizionamento delle camuffature rimaste a oscurare il look del B-SUV di Jeep.

Ritocchi soft su muso e coda

La nuova Jeep Avenger, il cui arrivo in concessionaria è atteso a inizio 2027, si presenterà con un look rivisto, in particolar modo sui paraurti anteriore e posteriore. Nonostante il camouflage sul frontale, si nota la tradizionale griglia con le sette feritoie di Jeep, che dunque rimarrà al suo posto ma che potrebbe aggiornarsi stilisticamente. Oltre al design dei paraurti, il nuovo modello della Jeep Avenger proporrà una nuovo disegno dei cerchi in lega, così come potrebbe aggiornarsi anche il carattere del lettering del nome del modello sulla portiera del passeggero.

Gamma motori verso la conferma

Dalle indiscrezioni emerse finora, la Jeep Avenger MY 2027 introdurrà degli aggiornamenti anche al suo interno, con l’abitacolo che dovrebbe aggiornarsi con l’evoluzione del sistema d’infotinament, oltre ad una serie di novità stilistiche con materiali più eleganti per i rivestimenti e allestimenti più ricchi. Decisamente meno probabile è che Jeep intervenga sulla gamma motori, con il restyling della Avenger che dovrebbe confermare in toto l’attuale rossa di motorizzazioni che comprende il motore benzina, il mild-hybrid, l’ibrida con trazione integrale e la versione 100% elettrica.

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