Pagani protagonista alla sesta edizione del Motor Valley Fest

Pagani Automobili parteciperà alla sesta edizione del Motor Valley Fest che si svolgerà in Emilia-Romagna dal 2 al 5 maggio 2024. Si tratta di una manifestazione che attira anno dopo anno professionisti del settore e semplici appassionati di motori provenienti da tutto il mondo, grazie a un programma ricco di conferenze, tavole rotonde, esposizioni ed eventi dedicati a celebrare l’eccezionale mix di eccellenze del territorio.

Dal 2 al 5 maggio al Motor Valley Fest 2024: Pagani protagonista con le sue auto

Nel Cortile d’Onore del Palazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia Militare, sarà presente una Pagani Utopia con carrozzeria Bianco Fabriano e Blu Indaco, interni in Pelle Florida 2052 e Nabuk Oceano, caratterizzati da intrecci sui sedili, anodizzazioni silver e dettagli Pearlbeige.

In esposizione presso Piazza del Castello a Formigine sarà presente una Pagani Huayra Roadster BC, un’auto concepita per stabilire il punto di partenza della prossima generazione di Hypercar Pagani. Fin dalla fase iniziale del progetto, Horacio Pagani e il suo team erano consapevoli della sfida estrema che avrebbero affrontato con la realizzazione della Huayra Roadster BC.

Il 2 maggio, dalle 16:30 alle 17:30, Pagani Automobili organizzerà un Talent Talk presso il Teatro del Collegio di San Carlo a Modena. Questa sarà un’opportunità unica per entrare in contatto con l’azienda e conoscere le persone che ne fanno parte. Parteciperanno Ilaria Carretti, Supervisore dell’Ospitalità & Atelier, e Cristina Marinelli, Specialista HR, che saranno disponibili ad incontrare potenziali nuovi collaboratori per fornire informazioni sull’esperienza richiesta, sulle sfide e sulle opportunità di carriera nel settore.

Il 3 maggio, dalle 16:30 alle 18:00, i designer di Pagani Automobili parteciperanno a un incontro dal titolo “Design & Heritage” organizzato presso la Fondazione AGO Modena Fabbriche Culturali, situata in Largo Porta Sant’Agostino, 228. Le celebrazioni proseguono a San Cesario sul Panaro, dove si trova l’Atelier del brand e l’Horacio Pagani Museo. In occasione del Motor Valley Fest, il museo dedicato al fondatore della casa automobilistica sarà eccezionalmente aperto sabato 4 maggio dalle 9:30 alle 17:00.

Rate this post