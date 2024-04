Ecco come trasformare una Porsche 919 Le Mans in un gatto delle nevi

F.A.T. International è nota per la sua creatività e innovazione, l’azienda ha ideato il GP Ice Race, un evento annuale che si svolge sul ghiaccio di Zell Am See, in Austria. Ma non si limita solo alle corse: F.A.T. International gestisce anche il ristorante F.A.T Mankei, situato sulla pittoresca Großglockner Hochalpenstraße.

L’azienda ha una lunga storia di sponsorizzazione di auto vincenti alla prestigiosa 24 Ore di Le Mans, tra cui la Dauer 962 LM del 1994 e la TWR Porsche WSC-95 del 1997. Ma la sua ultima impresa è forse la più sorprendente: la trasformazione di una Porsche 919 Hybrid in una Porsche F.A.T. 919 Snowcat, un veicolo unico nel suo genere, presentato al Car//Design Event 2024 a Monaco, in Germania.

La 919 Snowcat si distingue per i suoi cingoli rossi e un assetto rialzato, con gli alberi di trasmissione visibili, che le conferiscono un aspetto decisamente sportivo. Questo veicolo è stato progettato da Ferdinand Porsche e presentato all’evento Mankei 2023, in onore del celebre ristorante situato in cima al passo alpino del Glockner. La famiglia Porsche ha un legame speciale con questo luogo, dato che Ferry Porsche era solito testare i sistemi di raffreddamento dei nuovi veicoli lungo le strade serpeggianti che vi conducono.

“Mio nonno testava le auto guidandole da Gmünd fino al passo Glockner, proprio davanti al ristorante”, ha raccontato Ferdinand Porsche. “Poiché il passo è chiuso per sei mesi all’anno a causa delle condizioni meteorologiche, abbiamo sviluppato il veicolo per permettere a Christina, la responsabile del ristorante, di raggiungere il locale”, ha aggiunto scherzosamente Ferdinand.

Prima di essere proclamata il più affascinante gatto delle nevi al mondo, la 919 era un’icona nelle gare di endurance. Sembra ancora equipaggiata con un motore V4 elettrificato da 2,0 litri che eroga 900 cavalli. Non è quindi solo una carrozzeria montata su una meccanica da spazzaneve comune. Sotto vi è qualcosa di speciale: attira l’attenzione come pochi altri oggetti nel mondo. La Porsche F.A.T. 919 Snowcat è un esempio perfetto di come F.A.T. International riesca a combinare innovazione e tradizione, creando veicoli che non solo sono funzionali, ma anche affascinanti e unici nel loro genere.

