Pedemontana Veneta: scatta da oggi lo sconto del 60% per i pendolari

Da oggi percorrere la Pedemontana Veneta sarà più economico per i pendolari. Scatta, infatti, lo sconto del 60% delle tariffe attualmente in vigore, esclusivamente dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, per utenti con dispositivo di telepedaggio. “È la strada a pedaggio con le tariffe più basse del Veneto”, le parole di Luca Zaia.

Le condizioni per lo sconto

L’iniziativa della Regione Veneto parte da oggi, 10 marzo 2025, sulle tratte della SPV con lunghezza entro i 25 chilometri. Non sarà necessaria alcuna richiesta, lo sconto del 60% sarà applicato automaticamente al momento del pagamento. Ci sono alcune condizioni: è dedicato solo ad autovetture e motocicli (veicoli di classe A), agli utenti dotati di dispositivo di telepedaggio (come Telepass o Unipolmove) e per massimo due viaggi al giorno, anche su tratte diverse.

Come dicevamo, è uno sconto dedicato soprattutto ai pendolari e, dunque, è valido solamente da lunedì a venerdì, con l’esclusione dei giorni festivi. Non c’è alcun vincolo di residenza, quindi ne può usufruire anche chi non è veneto, però non verrà ammesso il cosiddetto “tornello”, ossia l’uscita e il rientro fra caselli scontati.

”Buttiamo il cuore oltre l’ostacolo”

Il presidente veneto Zaia spiega la motivazione di questa iniziativa, su una strada sinora poco battuta: “Buttiamo il cuore oltre l’ostacolo e pensiamo ad un traffico locale che obiettivamente al momento non c’è – le sue parole – Non abbiamo la dimensione di quanto valga lo sconto, e comunque dovremo pagare la rata del project financing al concessionario. Questa è un’infrastruttura che non ha iniziato l’ammortamento nei primi 8-9 mesi. Non c’è un ‘buco’, ma un piano industriale”.

