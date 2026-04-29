Peugeot Nautilus: quando Pininfarina reinventò la berlina sportiva

Sono passati quasi 30 anni da quando la Peugeot Nautilus venne svelata nel 1997 e ancora oggi questo concept con design Pininfarina rimane uno dei prototipi più audaci e innovativi mai realizzati dalla storica carrozzeria torinese su base Peugeot. Nata come esercizio di stile radicale, la Nautilus puntava ad esplorare nuovi linguaggi formali con l’obiettivo di ridefinire il rapporto tra estetica, funzione e innovazione. Concretizzando la capacità di spingersi oltre i vincoli delle produzione, questo concept divenne emblema di una stagione di grande libertà progettuale nel design automobilistico.

Sportiva, elegante e ispirata al mondo marino

Realizzata sulla base della Peugeot 605, con telaio allungato di 15 cm e carreggiate più ampie di 6 cm per lato, la Nautilus si presentò come una grande berlina a quattro porte capace di unire sportività ed eleganza, un’ammiraglia da circa 1.800 kg di peso che combinava stazza importante e dinamismo. Il design esterno del concept si caratterizzava per superfici tese e volumi scolpiti, con una carrozzeria proposta nell’inedita tinta acquamarina metallizzato opaco, ribadendo anche cromaticamente, così come attraverso il nome Nautilus, l’esplicita ispirazione marina.

Abitacolo diviso in due zone ben distinte

Gli interni della Peugeot Nautilus ricalcavano il legame con l’ambiente marino, con linee e forme di grande impatto, a cui si affianca una marcata differenziazione cromatica e funzionale degli spazi. L’abitacolo del concept prevedeva i sedili anteriori, rivestiti in blu, pensati per offrire ergonomia e funzionalità, mentre la zona posteriore, in grigio, proponeva un ambiente più accogliente e raffinato. Tale impostazione degli interni della Nautilus richiamava le limousine di inizio Novecento, con posto guida dedicato a guida e uso intensivo, mentre l’abitacolo puntava su comfort e materiali pregiati.

Berlina che sa sperimentare

Simbolo della capacità di Pininfarina di interpretare il design come strumento di ricerca, dando una nuova interpretazione agli stilemi Peugeot dell’epoca, la Nautilus ha avuto un ruolo importante nella crescita della carrozzeria torinese come centro di innovazione e cultura progettuale. Questo concept della Casa del Leone, pur non arrivando mai alla produzione, ha rappresentato un progetto visionario in grado di far parlare di sé per il suo carattere sperimentale e di lasciare il segno nel mondo del design automobilistico.

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