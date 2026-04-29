Chery al Salone di Pechino svela la nuova strategia globale “For Family”

Chery sceglie la famiglia come punto di partenza per la sua nuova fase globale. Al Salone dell’Auto di Pechino 2026, il marchio cinese ha presentato la nuova brand proposition “For Family”, una visione che mette al centro le esigenze reali di chi usa l’auto ogni giorno: sicurezza, spazio, tecnologia e serenità a bordo. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: servire 10 milioni di famiglie nel mondo entro il 2030.

Chery: 10 milioni di famiglie al centro, per crescere come global citizen

Dopo 23 anni di crescita internazionale, Chery vuole compiere un passo ulteriore. Non si presenta più soltanto come un marchio globale, ma come un vero “Global Citizen”, capace di radicarsi nei mercati, ascoltare le comunità locali e costruire prodotti pensati per le persone. Una direzione sintetizzata dalle parole di Jeff Zhang, CEO del brand Chery: “Ogni nostra innovazione nasce da un’unica motivazione originaria: la famiglia. Crediamo che un’auto non sia mai solo un mezzo di trasporto, ma parte integrante della casa”.

È proprio questo il cuore della nuova strategia. Per Chery, l’auto non deve limitarsi a portare da un punto all’altro, ma deve diventare uno spazio sicuro, confortevole e intelligente, capace di accompagnare la vita quotidiana delle famiglie. Una sorta di seconda casa su ruote, pensata per i viaggi, gli spostamenti di tutti i giorni, il tempo libero e le necessità più pratiche.

Oggi Chery è presente in oltre 120 Paesi e regioni e serve più di 4,5 milioni di famiglie. Secondo l’azienda, in media una famiglia nel mondo sceglie una Chery ogni minuto. Numeri che raccontano una crescita importante, sostenuta da una rete internazionale composta da 8 centri di ricerca e sviluppo, 36 basi produttive, oltre 2.000 concessionari e più di 1.800 centri di assistenza.

La filosofia che guida questa espansione è riassunta nel principio “In somewhere, For somewhere, Be somewhere”: essere presenti in un mercato, comprenderne le esigenze e crescere insieme al territorio. Non si tratta quindi solo di vendere auto, ma di costruire un rapporto più stabile con utenti, partner e comunità locali.

La visione “For Family” si fonda su tre pilastri: sicurezza accessibile a tutti, uguaglianza dello spazio e uguaglianza tecnologica. La sicurezza resta il primo elemento. Chery punta su standard globali uniformi, strutture della carrozzeria ad alta resistenza, sistemi ADAS completi e soluzioni avanzate per la protezione delle batterie. L’obiettivo è garantire protezione in ogni situazione, prima, durante e dopo un eventuale incidente.

Il secondo pilastro è lo spazio. Chery progetta i suoi veicoli pensando alle famiglie e alle loro esigenze concrete: abitacoli ampi, configurazioni a sette posti, interni modulari e soluzioni versatili per passeggeri e bagagli. L’idea è offrire vetture capaci di adattarsi a più momenti della vita quotidiana, dal tragitto casa-lavoro ai viaggi più lunghi.

Il terzo pilastro è la tecnologia, che il marchio vuole rendere utile e accessibile. Il sistema ibrido di sesta generazione Chery Super Hybrid punta a combinare prestazioni e consumi contenuti, mentre funzioni come cockpit intelligente, controllo remoto del veicolo e parcheggio automatico sono già parte dell’offerta. Chery sta inoltre lavorando su batterie allo stato solido, intelligenza artificiale applicata e sistemi di assistenza sempre più evoluti.

Tra le novità mostrate a Pechino c’è TIGGO V, modello che interpreta in modo concreto la filosofia “For Family”. È un veicolo multifunzionale, a metà tra SUV, MPV e pick-up, pensato per offrire versatilità e praticità a chi cerca un’auto capace di adattarsi a diversi utilizzi.

Grande attenzione anche alla sicurezza del TIGGO 9, modello atteso sul mercato italiano entro la fine del 2026. Durante l’International Business Summit 2026, Chery ha sottoposto il SUV a un crash test pubblico con due veicoli, simulando un impatto frontale a 50 km/h e un tamponamento simultaneo a 40 km/h. Una prova più severa rispetto ai tradizionali test singoli, pensata per riprodurre scenari reali ad alto rischio.

I risultati hanno evidenziato la tenuta dell’abitacolo, l’attivazione corretta di airbag e cinture pretensionate, l’apertura automatica delle porte e l’assenza di perdite di carburante. Il TIGGO 9 utilizza una struttura composta per l’85% da acciai ad alta resistenza e per il 21% da acciaio stampato a caldo, oltre a 10 airbag e funzioni automatiche post-collisione.

Con i brand Chery, OMODA & JAECOO, LEPAS e iCAUR, il Gruppo guarda ora a una nuova fase di crescita internazionale. Particolare attenzione sarà dedicata anche all’Italia, dove Chery punta a radicarsi interpretando le esigenze locali. Una strategia che conferma l’ambizione del marchio: costruire una mobilità più sicura, intelligente e vicina alla vita reale delle famiglie.

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