Jeep-Harley Davidson, nuova partnership 2026: debutto all’European Spring Rally di Senigallia

Jeep e Harley-Davidson annunciano l’avvio di una nuova partnership in Europa per il 2026 con i due brand americani che saranno protagonisti all’European Spring Rally di Senigallia, in programma dal 30 aprile al 3 maggio, che dà ufficialmente il via alla stagione motociclistica 2026. La collaborazione tra Jeep e Harley-Davidson si concretizzerà poi in numerosi altri eventi nel corso dell’anno, tra i quali i rally Harley-Davidson di Cascais (Portogallo), Faaker See (Austria), Pescara e Genova (Italia).

L’unione di due icone di libertà a avventura

Rinnovando una collaborazione avviata nel 2014, Jeep e Harley-Davidson, due brand che sono simbolo di libertà e avventura, consolidano un legame che si fonda su valori comuni come il profondo senso di identità e appartenenza ed il desiderio di esplorare nuove frontiere, sia lungo strade infinite sia sui percorsi off-road. La partnership di Jeep con Harley-Davidson rafforza dunque il connubio tra i due marchi e le loro community, fatte di viaggiatori dallo spirito libero, che avranno occasione di celebrare la loro passione in un ricco calendario di eventi.

Sottolineando la condivisione dei valori comuni tra i due marchio, Fabio Catone, Head of Jeep Brand Enlarged Europa, afferma: “Due brand diventati punti di riferimento globali e un’unica anima descrive perfettamente lo spirito di questa collaborazione. Jeep e Harley-Davidson sono più che semplici marche: sono simboli autentici di libertà e avventura. Entrambi parlano a persone che scelgono la propria strada, spinte dal desiderio di esplorare oltre i confini e vivere la vita senza limiti. Che sia su quattro o su due ruote, questa partnership celebra una visione condivisa, fondata su capacità, indipendenza e sul coraggio di andare sempre oltre”.

Il calendario di eventi 2026

Il programma di eventi europei 2026 firmati Jeep e Harley-Davidson, che saranno promossi dagli Harley Owners Group e della Jeep Community, prevede tra gli altri i seguenti appuntamenti: European Spring Rally a Senigallia (Italia) – dal 30 aprile al 3 maggio; Harley Owners Group Rally a Cascais (Portogallo) – dal 18 al 21 giugno; European Bike Week a Faaker See (Austria) – dall’8 al 13 settembre; International Ladies Of Harley a Pescara – 3 ottobre; HOG Winter Meeting a Genova – 28 novembre.

Nuova Jeep Compass 4xe protagonista

Ad ognuno di questi appuntamenti sarà protagonista la nuova Jeep Compass 4xe, vettura che meglio delle altre esprime le capacità “avventuriere” di Jeep da vivere in chiave green, con la combinazione tra le trazione integrale e la propulsione elettrificata. Durante gli eventi, gli appassionati di Jeep e Harley-Davidson avranno anche l’opportunità di scoprire da vicino i nuovi modelli del marchio automobilistico del Gruppo Stellantis.

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