Petronas celebra i 10 anni del suo network di officine con il roadshow “La Strada dell’Eccellenza” [FOTO]

Petronas Lubricants International (PLI), divisione di Petronas dedicati ai lubrificanti e fluidi funzionali ad alte prestazioni, celebra il 10° anniversario del proprio network di officine in Italia, traguardo importante potendo contare su oltre 1.700 strutture affiliate su tutto il territorio nazionale grazie alle quali la rete PLI si confermano, per il secondo anno consecutivo, la prima in Italia per numero di officine.

Affondando la sue radici nella rete Blu Officina creata nel 1996 dall’ex Fiat Lubrificanti, l’attuale network Petronas si è evoluto diventando sempre più un costante modello di riferimento che, dopo l’acquisizione da parte di Petronas nel 2008, ha posto le basi per il successo della rete Petronas che oggi risiede nella capacità di coniugare la visione globale con una profonda conoscenza delle esigenze locali del mercato.

Dieci appuntamenti in giro per l’Italia

Per festeggiare il decennale della propria rete, Petronas ha lanciato l’iniziativa “La Strada dell’Eccellenza”, un roadshow itinerante che attraverserà l’Italia da maggio a novembre 2025 toccando dieci regioni, dal Piemonte alla Sicilia. Nel corso di ogni tappa oltre centro professionisti del settore, tra distributori, officine e team Petronas, si incontreranno per un occasione di dialogo, confronto e crescita condividendo esperienze, programmi e opportunità future. Dopo il primo appuntamento svoltosi il 10 maggio a Rende (Cosenza), il prossimo è in programma il 17 maggio a Borgo Ronchetto di Salgareda (Treviso).

La capacità di fare rete

Commentando l’iniziativa Ciro Lupo, Business Head for Italy & Africa di PLI, ha affermato: “Siamo orgogliosi di questi 10 anni di attività sul territorio, frutto di un approccio vincente basato su collaborazioni proficue e costruttive. L’elemento che ci distingue è la capacità di fare rete: attraverso prodotti innovativi, soluzioni di marketing e servizi tecnici e digitali rispondiamo alle esigenze di meccanici e automobilisti, garantendo a ogni partner il vantaggio competitivo necessario per eccellere in un mercato sempre più esigente”.

