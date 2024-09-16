Petronas Lubricants International brilla agli Autolook Awards al Salone Auto Torino 2024
Autolook Sustainability Award per Petronas Lubricants International
Petronas Lubricants International
Petronas Lubricants International non solo ha partecipato al Salone Auto Torino ma è stata anche protagonista della kermesse trionfando ai premi Autolook Awards di domenica 15 settembre. Questi premi che vengono assegnati da una giuria di esperti celebrano l’eccellenza del motorsport a livello internazionale e vengono attribuiti alle aziende che si sono distinte nel settore per l’evoluzione tecnologica apportata.
Per Petronas Lubricants International questo premio rappresenta una vera e propria pietra miliare nella sua storia. Tra l’altro il premio è stato consegnato dalla leggenda del rally Miki Biasion. Ricordiamo che l’azienda punta allaneutralità dal carbonio entro il 2050. Il premio gli è stato assegnato proprio per i progressi effettuati fino ad oggi. Secondo il rapporto UNEM, i lubrificanti avanzati migliorano l’efficienza dei veicoli, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2. La gamma Petronas Syntium e i fluidi Petronas Iona, per veicoli a zero emissioni, hanno portato PLI a creare la Business Unit NEV per sviluppare soluzioni per i veicoli elettrici.
Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA di PETRONAS Lubricants International, ha dichiarato: “Siamo estremamente onorati di ricevere questo premio, che riflette il nostro impegno nello sviluppo di tecnologie sostenibili e riconosce il nostro ruolo cruciale nell’evoluzione dell’industria automobilistica e della cultura di impresa.”
Infine segnaliamo anche che durante il Salone dell’Auto di Torino, Giuseppe Pedretti ha consegnato a Miki Biasion, due volte campione del mondo di Rally (1988 e 1989), il premio Autolook Hall of Fame 2024, celebrando la sua straordinaria carriera nel mondo del Rally.
