Petronas Lubricants International brilla agli Autolook Awards al Salone Auto Torino 2024

Autolook Sustainability Award per Petronas Lubricants International

di Andrea Senatore16 Settembre, 2024

Petronas Lubricants International

Petronas Lubricants International brilla agli Autolook Awards al Salone Auto Torino 2024

Petronas Lubricants International non solo ha partecipato al Salone Auto Torino ma è stata anche protagonista della kermesse trionfando ai premi Autolook Awards di domenica 15 settembre. Questi premi che vengono assegnati da una giuria di esperti celebrano l’eccellenza del motorsport a livello internazionale e vengono attribuiti alle aziende che si sono distinte nel settore per l’evoluzione tecnologica apportata.

Autolook Sustainability Award per Petronas Lubricants International

Per Petronas Lubricants International questo premio rappresenta una vera e propria pietra miliare nella sua storia. Tra l’altro il premio è stato consegnato dalla leggenda del rally Miki Biasion. Ricordiamo che l’azienda punta allaneutralità dal carbonio entro il 2050. Il premio gli è stato assegnato proprio per i progressi effettuati fino ad oggi. Secondo il rapporto UNEM, i lubrificanti avanzati migliorano l’efficienza dei veicoli, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2. La gamma Petronas Syntium e i fluidi Petronas Iona, per veicoli a zero emissioni, hanno portato PLI a creare la Business Unit NEV per sviluppare soluzioni per i veicoli elettrici.

Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA di PETRONAS Lubricants International, ha dichiarato: “Siamo estremamente onorati di ricevere questo premio, che riflette il nostro impegno nello sviluppo di tecnologie sostenibili e riconosce il nostro ruolo cruciale nell’evoluzione dell’industria automobilistica e della cultura di impresa.”

Infine segnaliamo anche che durante il Salone dell’Auto di Torino, Giuseppe Pedretti ha consegnato a Miki Biasion, due volte campione del mondo di Rally (1988 e 1989), il premio Autolook Hall of Fame 2024, celebrando la sua straordinaria carriera nel mondo del Rally.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

Jeep Compass 2026 - Foto spia 22-09-2025 Toyota GR Yaris 2025 - Foto ufficiali KGM Torres 2025 - Fiera del Levante Kia EV4 - Prova Marbella Mercedes EQS 2026 - Foto spia 21-09-2025 Volkswagen Golf 2025 e-hybrid (e non solo): prezzo, foto, dimensioni, allestimenti Volkswagen Tiguan e-hybrid 2025: prezzo, foto, dimensioni, allestimenti Opel Mokka - Riviera del Brenta Gran Premio Nuvolari 2025 Kia EV3 GT - Foto spia 19-09-2025 Stellantis - Prototipo con tecnologia IBIS Peugeot 106 XSi e Rallye Tutte le foto