Petronas Lubricants International brilla agli Autolook Awards al Salone Auto Torino 2024

Petronas Lubricants International non solo ha partecipato al Salone Auto Torino ma è stata anche protagonista della kermesse trionfando ai premi Autolook Awards di domenica 15 settembre. Questi premi che vengono assegnati da una giuria di esperti celebrano l’eccellenza del motorsport a livello internazionale e vengono attribuiti alle aziende che si sono distinte nel settore per l’evoluzione tecnologica apportata.

Autolook Sustainability Award per Petronas Lubricants International

Per Petronas Lubricants International questo premio rappresenta una vera e propria pietra miliare nella sua storia. Tra l’altro il premio è stato consegnato dalla leggenda del rally Miki Biasion. Ricordiamo che l’azienda punta allaneutralità dal carbonio entro il 2050. Il premio gli è stato assegnato proprio per i progressi effettuati fino ad oggi. Secondo il rapporto UNEM, i lubrificanti avanzati migliorano l’efficienza dei veicoli, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2. La gamma Petronas Syntium e i fluidi Petronas Iona, per veicoli a zero emissioni, hanno portato PLI a creare la Business Unit NEV per sviluppare soluzioni per i veicoli elettrici.

Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA di PETRONAS Lubricants International, ha dichiarato: “Siamo estremamente onorati di ricevere questo premio, che riflette il nostro impegno nello sviluppo di tecnologie sostenibili e riconosce il nostro ruolo cruciale nell’evoluzione dell’industria automobilistica e della cultura di impresa.”

Infine segnaliamo anche che durante il Salone dell’Auto di Torino, Giuseppe Pedretti ha consegnato a Miki Biasion, due volte campione del mondo di Rally (1988 e 1989), il premio Autolook Hall of Fame 2024, celebrando la sua straordinaria carriera nel mondo del Rally.

