Petronas Lubricants International sigla una partnership con Goodyear Italia

Petronas Lubricants International (PLI), divisione di Petronas che produce e commercializza lubrificanti e fluidi funzionali, ha siglato un accordo di collaborazione con Goodyear Italia, produttore di pneumatici, per la fornitura di fluidi e lubrificanti alla rete di rivenditori SuperService.

I prodotti Petronas a disposizione dei gommisti SuperService

Grazie a questa partnership, la rete SuperService, riferimento nell’ambito della manutenzione e innovazione degli pneumatici, con oltre 330 punti vendita in tutta Italia, arricchisce con i lubrificanti PLI la propria offerta per gli interventi di manutenzione e sostituzione dell’olio. In particolare gli esperti dei centri SuperService potranno contare sulle gamme Petronas Syntium (fornita nelle soluzione di imballaggio Bag in Box realizzata con cartone riciclabile al 100%) per i veicoli leggeri, Urania Green per i mezzi pesanti e Petronas Tutela OM per le trasmissioni e i liquidi refrigeranti, destinati all’autotrazione sia leggera che pesante.

L’accordo di collaborazione, che prevede anche da parte di PLE dell’aggiornamento professionale dei gommisti della rete SuperService, è stato siglato in occasione della Convention SuperService organizzata da Goodyear, che si è tenuta in Sardegna dal 27 al 29 settembre scorsi.

Capillarità sul territorio e approccio multiservizio

“Siamo felici di collaborare con un partner prestigioso come Goodyear Tires. – afferma Ciro Lupo, Business Head for Italy & Africa PLI – Questa partnership ci permette di offrire i nostri lubrificanti di alta qualità a una rete di distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, rafforzando la nostra presenza sul mercato italiano e contribuendo alla crescita e all’innovazione del settore”.

“Abbiamo scelto Petronas Lubricants International come partner per la rete SuperService, perché è un’azienda che condivide con noi l’approccio multiservizio fornendo prodotti di alta qualità che migliorano l’utilizzo di tutte le tipologie di veicoli”, afferma Marco Prosdocimi, Retail Director Goodyear Tires Italia.

