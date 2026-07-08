Peugeot 207 compie 20 anni ed entra nel mondo delle youngtimer

Quest’anno la Peugeot 207 compie vent’anni dal suo debutto, quando venne presentata per la prima volta al Salone di Ginevra del 2006, chiamata a raccogliere l’eredità di una vettura particolarmente apprezzata dal mercato, come la 206. Un traguardo, quello del ventennale, raggiunto dalla compatta del Leone che cambio la prospettiva con cui guardare il modello, con la Peugeot 207 che da semplice utilitaria del marchio francese entra a pieno titolo nel mondo delle youngtimer, assumendo così un crescente interesse agli occhi di appassionati, collezionisti e cultori del motorismo.

Le tante anime della Peugeot 207

Al momento del lancio, nel 2006, la Peugeot 207 rappresentò un deciso salto in avanti rispetto alla progenitrici di cui prendeva il posto. Caratterizzata da dimensioni maggiori, una dotazione di sicurezza più ricca e una qualità percepita superiore rispetto alla 206, la 207 inaugurò anche un nuovo corso stilistico per il marchio del Leone i cui elementi distintivi erano rappresentata da linee più atletiche e muscolose e da un nuovo frontale dominato da grande prese d’aria. Nel tempo la gamma della Peugeot 207 si ampliò con le varianti station wagon, la “trasformabile” coupé-cabriolet CC e diverse versioni sportive, mentre il restyling del 2009, che introdusse diversi aggiornamenti estetici e tecnologici, ne prolungarono la carriera fino all’arrivo della Peugeot 208.

Le versioni più appetibili

Oggi alcune versioni della Peugeot 207 iniziano a distinguersi per il loro potenziale collezionistico. La più ambita è senza dubbio la versione sportiva Peugeot 207 GTi, equipaggiata con il motore 1.6 turbo da 174 CV. Si tratta dell’ultima interpretazione “analogica” delle hot hatch compatte del Leone, dunque capace di regalare sensazioni di guida più pura e coinvolgente, prima dell’inizio dell’era mediata dall’elettronica.

Di particolare interesse c’è poi la Peugeot 207 Outdoor, variante della station wagon con assetto rialzato e protezioni dedicate, una versione che anticipò la moda dei crossover con una formula originale di vettura orientata dall’avventura e alle uscite lontane dall’asfalto. Degna di nota è anche la Peugeot 207 CC, una delle ultime coupé-cabriolet compatte con tetto rigido retrattile, simbolo di un segmento ormai scomparso. Altrettanto interessanti per i collezionisti sono anche le serie speciali che hanno caratterizzato la carriera della Peugeot 207, come nel caso delle versioni Roland Garros, 200 Millesime e Le Mans Series, prodotte in numeri limitati e destinate a suscitare un interesse crescente con il passare del tempo.

A vent’anni dalla sua nascita, la Peugeot 207 si trova dunque in quel momento in cui molte auto iniziano a essere rivalutate, con le versioni più riuscite della compatta dei primi anni 2000 che potrebbero seguire il percorso di modelli iconici come Peugeot 205 GTi e 206 RC, diventando una delle youngtimer più interessanti del prossimo futuro.

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