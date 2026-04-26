Peugeot svela a Pechino la sua ambizione globale con due nuovi concept

La presenza di Peugeot al Salone Internazionale dell’Auto di Pechino 2026 rappresenta molto più di una semplice vetrina prodotto. Per il marchio francese, la Cina è ormai un pilastro strategico della propria trasformazione globale: un mercato decisivo per la mobilità elettrica e intelligente, ma anche un laboratorio industriale e tecnologico capace di influenzare il futuro della gamma a livello mondiale.

Al Salone di Pechino 2026 Peugeot mostra due nuovi concept

A confermare il peso crescente del mercato cinese è stato Alain Favey, CEO di Peugeot, che ha definito Pechino un palcoscenico chiave per riaffermare l’ambizione del brand. Secondo il numero uno della Casa, la Cina è uno dei motori principali dell’evoluzione del marchio, soprattutto nei campi dell’elettrificazione, dell’innovazione e dello sviluppo dell’immagine globale.

Peugeot vuole rafforzare la propria identità internazionale partendo da un mercato che oggi detta tempi, gusti e tecnologie della nuova mobilità. A Pechino, il Leone presenta infatti una visione orientata al futuro, fondata su tre elementi centrali: design francese, piacere di guida e tecnologie elettriche intelligenti.

Il tema scelto, “Design francese, Electric Future”, sintetizza la direzione del marchio. Peugeot punta a distinguersi in un panorama automobilistico sempre più uniforme, facendo leva su stile, emozione e carattere. La promessa “Serious about pleasure” resta al centro della strategia: non solo auto elettriche efficienti e tecnologiche, ma modelli capaci di suscitare desiderio e offrire un’esperienza di guida coinvolgente.

Protagoniste dello stand sono due concept car inedite, Peugeot Concept 6 e Peugeot Concept 8. Non si tratta soltanto di esercizi di stile, ma di anticipazioni concrete della futura gamma destinata alla Cina e, successivamente, anche ai mercati esteri. Peugeot Concept 6 interpreta la visione del marchio per una nuova generazione di grandi berline. La silhouette felina unisce eleganza, dinamismo e proporzioni da granturismo, richiamando anche la tradizione Peugeot nel campo delle station wagon più raffinate. Il risultato è una vettura moderna ma senza tempo, pensata per esprimere un lusso sobrio, sportivo e profondamente europeo.

Concept 8 guarda invece al futuro dei grandi SUV Peugeot. Le forme sono pulite, essenziali e orientate all’efficienza aerodinamica, mentre la postura comunica solidità, spazio e prestazioni. Il modello anticipa un nuovo capitolo nell’offensiva SUV del marchio, con l’obiettivo di combinare comfort, tecnologia e piacere di guida.

Insieme, i due prototipi mostrano la volontà di Peugeot di costruire auto riconoscibili, espressive e coerenti con il proprio DNA. In un mercato globale sempre più competitivo, il Leone sceglie di puntare su identità, equilibrio e presenza scenica, evitando l’eccesso stilistico fine a sé stesso. La strategia industriale sarà altrettanto centrale. Le future berline e SUV derivate da questi concept saranno prodotti in Cina, presso lo stabilimento Dongfeng di Wuhan, grazie alla collaborazione con il partner locale. Saranno pensati innanzitutto per il mercato cinese, ma anche per l’esportazione verso altri Paesi, diventando così parte integrante del piano di crescita internazionale di Peugeot.

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