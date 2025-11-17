Top Marques Monaco 2026 inaugura la Luxury Tuners Hall: nuova area dedicata ai tuner di lusso

Top Marques Monaco, il salone automobilistico più esclusivo al mondo, cresce e si rinnova nel 2026 inaugurando una nuova area di 1.500 metri quadri dedicata esclusivamente ai tuner di lusso e ai preparatori di auto “su misura”. Il nuovo spazio espositivo vedrà protagonisti i più prestigiosi elaboratori e customizzatori di luxury cars, insieme alle loro creazioni uniche.

La nuova area, denominata Luxury Tuners Hall, si aggiungerà ai tradizionali spazi dedicati all’esposizione di supercar, hypercar e veicoli d’epoca di grande valore, ampliando così la proposta dedicata a collezionisti ed appassionati. La prossima edizione di Top Marques Monaco è in programma dal 6 al 10 maggio 2026, con i biglietti che saranno in vendita a partire dal 28 novembre 2025.

Mansory ha già confermato la propria presenza

Tra i tuner che hanno già confermato la loro presenta a Top Marques Monaco c’è Mansory, come annunciato da Emeric Garcia, direttore eventi di Top Marques Monaco: “Siamo entusiasti di presentare la Luxury Tuners Hall a Top Marques Monaco. Questa rappresenta un’evoluzione naturale per il nostro Salone e siamo lieti che Mansory, una delle case di tuning di lusso più rinomate al mondo, abbia già scelto di esserci”.

Sulla scia del successo riscosso dai tuning alle scorse edizioni

L’edizione 2026 di Top Marques Monaco si preannuncia ancora più ricca dalla precedente, dove sono state svelate 13 novità in anteprima mondiale, di cui cinque erano dei lussuosi ed esclusivi tuning di Mansory, TopCar e Brabus, e che hanno generato un enorme entusiasmo tra gli appassionati, spingendo gli organizzatori alla creazione della Luxury Tuners Hall dedicata a questo tipo di progetti. Oltre a riunire il meglio degli specialistici dell’elaborazione auto, l’evento nel Principato di Monaco anche nel 2026 sarà una vetrina esclusiva, accanto alle supercar, anche per creazioni dell’alta gioielleria e dell’alta orologeria.

Rate this post