Peugeot E-408 protagonista tra le vette esclusive di Verbier

Peugeot E-408 elettrica a Verbier: viaggio sostenibile tra le Alpi svizzere

di Andrea Senatore28 Agosto, 2025
Il Canton Vallese, situato in Svizzera al confine con Piemonte e Valle d’Aosta, è la cornice di Verbier, rinomata località montana apprezzata per il suo ampio comprensorio sciistico che si estende su quattro valli. In ogni stagione, offre numerose attività all’aria aperta. Raggiungerla a bordo della nuova Peugeot E-408 elettrica significa viaggiare in modo sereno e sostenibile: con un’autonomia WLTP di 453 km, permette lunghe percorrenze senza stress. Lungo il tragitto, ad esempio a Brissogne in Valle d’Aosta, sono disponibili stazioni di ricarica rapida Ionity fino a 120 kW per rifornirsi in tempi brevi.

Il design fastback di Peugeot E-408 aggiunge valore a prestazioni di tutto rispetto

Con una batteria da 58 kWh e consumi medi di 8 km/kWh, una breve sosta in Autogrill diventa l’occasione ideale per riprendere energia insieme al veicolo. In territorio svizzero, a Martigny, sono disponibili le colonnine Plenitude, compatibili con l’app italiana, mentre altre stazioni di ricarica si trovano facilmente presso centri commerciali. La Peugeot E-408 offre inoltre tre modalità di guida e tre livelli di recupero energetico in frenata, ottimizzando l’efficienza anche in discesa.

La salita verso Verbier diventa l’occasione ideale per apprezzare il piacere di guida della Peugeot E-408, grazie alla spinta immediata della sua propulsione elettrica. Le prestazioni parlano chiaro: accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi e coppia di 343 Nm disponibile fin dai bassi regimi. La posizione di guida, quasi da auto sportiva, si esalta selezionando la modalità Sport, con cui il motore sprigiona 210 CV, a fronte dei 190 CV in Normal e 170 CV in Eco.

Arrivati a Verbier si respira un’atmosfera sorprendentemente rilassata rispetto alla fama della località, che d’inverno offre oltre 90 impianti di risalita e piste come il Mont Fort a 3.330 metri, mentre d’estate propone sentieri e percorsi per mountain bike che si estendono per centinaia di chilometri. Le linee scolpite della Peugeot E-408 si integrano perfettamente con il contesto cosmopolita del borgo, offrendo silenzio ed emissioni zero in armonia con l’ambiente alpino.

