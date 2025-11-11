Peugeot: la stagione WEC si chiude con un 9° e 10° posto

Il Mondiale WEC 2025 si è chiuso lo scorso weekend in Bahrain, sul circuito di Sakhir, con il doppio titolo della Ferrari. Per Peugeot, con le due 9X8, la gara conclusiva ha portato un nono ed un decimo posto, con la settima posizione finale nel Mondiale costruttori. “Una gara deludente, ma il potenziale c’è e non vediamo l’ora di mostrarlo nel 2026”, dicono da Stellantis Motorsport.

La gara in Bahrain

Le due vetture del marchio francese sono partite dalla seconda fila, nella griglia di partenza della 8 Ore del Bahrain. Loïc Duval (#94) e Paul Di Resta (#93) hanno mantenuto la Top 5 dopo un estenuante doppio stint nella manche di Sakhir, prima di cedere il passo ai compagni di squadra Jean-Éric Vergne e Théo Pourchaire, quest’ultimo al debutto in gara al volante della 9X8.

Entrambi hanno anticipato il pit stop e Pourchaire ha anche condotto la gara per due giri prima di cedere il #94 a Malthe Jakobsen per un triplo stint, mentre Di Resta ha ripreso il volante della #93 per un secondo doppio stint prima di essere sostituito da Mikkel Jensen per il suo ultimo run. Una Virtual Safety Car prima ed una Safety Car dopo hanno, però, penalizzato le vetture del team francese, che ha così chiuso al 9° posto con la #93 e in decima posizione con la #94.

“È stata una gara piuttosto deludente, soprattutto dopo aver piazzato entrambe le vetture in seconda fila – sono le parole di Jean-Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport – Avevamo optato per strategie split e avremmo potuto sperare in una Top 5. Purtroppo, i nostri rivali hanno approfittato delle Safety Car per ottenere un pit stop ‘gratuito’ e abbiamo perso circa quattro posizioni”.

Due podi in stagione

La stagione 2025 si è chiusa, così, per il team Peugeot TotalEnergies con due podi, dieci posizionamenti nella Top 10 e dieci Hyperpole, per una vettura che ha fatto progressi importanti nel corso dell’anno e si presenterà al via nel 2026 con l’idea di essere ancora più competitiva.

Prima delle ‘vacanze’, però, ci sarà ancora un ultimo appuntamento: gli ultimi test della stagione, con Nick Cassidy, Mathias Beche, Alex Quinn e Malthe Jakobsen al volante delle due Hypercar.

