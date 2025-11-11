Peugeot Polygon Concept debutta su Fortnite: anteprima virtuale della concept car del futuro [FOTO e VIDEO]

La Peugeot Polygon Concept si scopre in anteprima nell’universo dei videogiochi online rivelandosi in Fortnite, con un’esperienza coinvolgente e innovativa che anticipa la presentazione ufficiale della concept car che avverrà mercoledì 12 novembre, con un reveal digitale sul canale YouTube di Peugeot.

L’isola a forma di volante Hypersquare

La Polygon Concept, prototipo che prefigura la visione del futuro di Peugeot, si svela in anteprima nell’isola di Peugeot Polygon City, accessibile su Fortnite dalla scheda “Scopri” del menu principale e inserendo il codice dell’isola (4592-5340-1652). L’isola, creata dallo sviluppatore Gameloft in collaborazione con il team di design Peugeot, assume la forma di Hypersquare, il rivoluzionario volante con tecnologia steer-by-wire presente sulla Polygon concept e che caratterizzerà le future vetture della Casa del Leone.

Personalizzazione ai massimi livelli

La sfida per i giocatori di Fortnite è di creare la propria Peugeot Polygon personalizzandola con l’uso dei gettoni guadagnati partecipando ai minigiochi sparsi per la città. La nuova concept car del marchio francese punta forte sulla personalizzazione, consentendo di configurare una moltitudine di elementi dell’auto, sia interni che esterni, come Hypersquare, ruote, colore della carrozzeria e firme luminose.

La collaborazione con Fortnite apre nuovi orizzonti per la Casa del Leone, come spiega Phil York, direttore Marketing e Comunicazione globale di Peugeot: “Siamo entusiasti di collaborare con Gameloft per dare vita a Peugeot Polygon Concept in questa emozionante ed esclusiva anteprima. Entrando nell’universo di Fortnite, non stiamo solo mostrando una concept car. Invitiamo i fan e i giocatori a sperimentare la nostra visione del futuro del design e la moltitudine di configurazioni disponibili con Peugeot Polygon Concept. Un unico veicolo con più aspetti. È un modo per entrare in contatto con un nuovo pubblico, ridefinendo l’innovazione automobilistica attraverso l’esplorazione digitale”.

