Mobility Journey 2025: due giornate dedicate alla mobilità aziendale

La mobilità aziendale è un tema chiave per il mondo dell’automotive ed è stato l’oggetto del Mobility Journey 2025. Due giornate, in Sicilia, tra test drive, incontri e confronti tra Fleet e Mobility manager, travel manager e operatori del mondo della mobilità. Con anche l’anteprima nazionale della Genesis GV60, oltre ad altri modelli su cui effettuare le prove su strada.

“È stato un evento di formazione, di networking e di scoperta di un territorio, quello siciliano, ricco di fascino, arte, cultura e inclusività – sono le parole di Federico Antonio Di Paola, presidente dell’associazione Best Mobility, promotrice dell’evento – I colleghi Fleet, Mobility e travel Manager hanno avuto modo di incontrare gli attori del mondo automotive e travel”.

Tra prove e formazione

Da Catania ai paesaggi barocchi di Modica e Scicli, si sono tenuti due giorni di workshop, networking e confronto sul campo, che hanno messo al centro i grandi temi del settore, in questo importante periodo storico: la connessione tra Fleet e Travel management, la transizione energetica e la gestione del cambiamento, l’uso dei dati telematici per decisioni più intelligenti e consapevoli e la costruzione di una mobilità sostenibile e territoriale, più vicina alle persone.

In particolare, il primo giorno si è concluso con il talk “Dalla Tipo di Montalbano alle auto del nuovo millennio: un viaggio nell’innovazione tra infotainment, telematica, nuovi motori e mobilità a tempo”, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle case automobilistiche, esperti di tecnologia e operatori del settore telematico. Come dicevamo, ci sono stati anche numerosi test drive, con vetture appartenenti a Hyundai, Mazda, Skoda e Volkswagen.

