Peugeot Polygon Concept: l’auto compatta con vista sulla nuova 208

Peugeot svela la Polygon Concept, nuovo prototipo di auto compatta che mostra per la prima volta l’aspetto degli esterni, a distanza di alcune settimane dal primo criptico teaser che a settembre aveva accompagnato l’annuncio del nome. Caratterizzata da design felino e look audace, la Peugeot Polygon Concept testimonia la visione del futuro del marchio francese e, più concretamente, potrebbe anticipare l’evoluzione stilistica della nuova generazione della Peugeot 208 attesa nel 2027.

Avrà il volante Hypersquare, sarà svelata il 12 novembre

La Polygon Concept sarà caratterizzata da un abitacolo innovativo all’interno del quale troveremo il volante Hypersquare completo di tecnologia steer-by-wire. Le caratteristiche e l’intero aspetto della Peugeot Polygon Concept saranno svelati il 12 novembre alle 13 attraverso una keynote sul canale YouTube di Peugeot.

Il 10 novembre l’anteprima su Fortnite

Prima del reveal ufficiale però, il nuovo prototipo della Casa del Leone potrà essere scoperto in anteprima attraverso il videogame Fortnite, nella Peugeot Polygon City, un’isola del gioco creata dallo sviluppatore Gameloft in collaborazione con il team design di Peugeot, dove la concept car si svelerà il 10 novembre alle ore 10:11. L’isola firmata Peugeot su Fortinite prende la forma dell’Hypersquare, l’inedito comando dello sterzo con tecnologia steer-by-wire che promette di alzare il piacere di guida delle future auto di Peugeot. La collaborazione con Fortnite e con il mondo dei videogiochi permetterà a Peugeot di proporre un’esperienza coinvolgente e innovativa, avvicinando il pubblico più giovane.

