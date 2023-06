Polestar 2 BST Edition 230 e 270 saranno esposte al MIMO 2023

Polestar ha confermato che parteciperà alla terza edizione del Milano Monza Motor Show (MIMO), in programma dal 16 al 18 giugno. In particolare, la casa automobilistica svedese mostrerà la Polestar 2 nelle versioni speciali BST Edition 230 e 270.

Come indica il nome stesso, saranno prodotte per i mercati europei e nordamericani in sole 270 unità per la Polestar 2 BST Edition 270 e in 230 unità per la Polestar 2 BST Edition 230. Entrambe sono già disponibili per l’ordine sul sito Web ufficiale del marchio svedese.

È possibile prenotare un test drive per guidare la versione 230

Il 17 e 18 giugno, dalle 09:00 alle 19:00, sarà possibile prenotare un test drive a bordo della BST Edition 230 tramite l’apposito link. I test drive saranno accompagnati da piloti professionisti.

La partecipazione al MIMO 2023, infine, segnerà l’anteprima nazionale della nuova Polestar 2 BST Edition 230.

Alexander Lutz, amministratore delegato di Polestar Italia, ha detto: “Il MIMO rappresenta l’occasione perfetta per tutti coloro che vogliono provare e testare con mano l’handling e le prestazioni delle nostre vetture. Il leggendario circuito di Monza ci permette di dimostrare che le nostre auto elettriche non sono solo performanti nello scatto da 0-100 km/h, ma che offrono prestazioni e piacere di guida. Quest’obiettivo è realizzabile solo grazie al DNA Polestar che affonda le radici nel mondo del racing ed un team di ingegneri esperti che esprimono la loro passione attraverso vetture come l’edizione BST”.

