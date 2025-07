Polestar: vendite in crescita del 38% nel secondo trimestre 2025

Polestar ha aumentato significativamente i suoi dati di vendita nel secondo trimestre del 2025. Il brand del gruppo Geely ha venduto 18.049 auto, il che corrisponde a un margine di crescita del 38% rispetto al secondo trimestre del 2024. Un confronto tra i dati di vendita dell’intero primo semestre e quelli dello stesso periodo dell’anno precedente mostra un aumento del 51%. Dall’inizio di gennaio alla fine di giugno di quest’anno, il produttore svedese ha venduto un totale di 30.319 auto.

Vendite in crescita per Polestar nel secondo trimestre 2025 e anche nel primo semestre

Le vendite di Polestar in Europa sono spinte soprattutto dai SUV Polestar 3 e Polestar 4, introdotti sul mercato lo scorso anno. In Germania, questi due modelli registrano volumi quasi doppi rispetto alla Polestar 2, la berlina di fascia media che è in commercio da circa cinque anni. Questo dato conferma la crescente preferenza del pubblico per i SUV elettrici rispetto alle berline.

“Abbiamo registrato un altro trimestre di forte crescita in condizioni di mercato e geopolitiche sempre più difficili. La crescita dei volumi del 38% nel secondo trimestre e del 51% nella prima metà dell’anno è un chiaro segnale che la nostra espansione retail sta dando i suoi frutti e che un numero sempre maggiore di clienti sceglie Polestar”, ha dichiarato Michael Lohscheller, CEO di Polestar.

