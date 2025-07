Renault Rafale Presidentiel: l’esclusivo SUV per la Presidenza della Repubblica Francese [FOTO]

La Renault Rafale Presidentiel è la versione esclusiva del SUV che Renault ha sviluppato ad hoc per la Presidenza della Repubblica Francese. Pronta a entrare in servizio all’Eliseo, la Rafale Presidentiel, realizzata sulla basa della versione Hyper Hybrid E-Tech 4×4 da 300 CV, incarna i valori di innovazione, sostenibilità ed eccellenza artigianale espressione delle prestigiosa industria francese.

Esterni in Blu Presidenziale, dettagli tricolori e sistema di blindatura

Esteticamente raffinata, la speciale Renault Rafale esternamente è caratterizzata dalla carrozzeria dell’esclusiva tinta Blu Presidenziale con riflessi tricolore (blu, bianchi e rossi), calandra personalizzata, portabandiera rimovibili e badge blu-bianco-rosso sulle porte anteriori. Le modifiche tecniche hanno incluso l’allungamento e la blindatura del mezzo, eseguite dallo specialista Centigon France, senza compromettere la sobrietà del design e l’elevato comfort di guida. La Rafale Presidentiel, che monta cerchi da 20 pollici Chicane, dispone anche di quattro ruote sterzanti e sospensioni specifiche che sono state adattate al maggior peso derivante dalla blindatura.

Ufficio mobile con materiali di pregio e funzionalità specifiche

Un accurato lavoro d’adattamento alle specifiche esigenze dell’Eliseo ha riguardato anche gli interni della Renault Rafale, con l’abitacolo posteriore che è stata concepito come un ufficio mobile: acusticamente isolato, con climatizzazione ottimizzata e impreziosito da materiali pregiati ed esclusivi frutto della collaborazione tra alcuni specialisti francesi. A bordo della vettura troviamo ad esempio il marmo nero dei Pirenei, lavorato da Minéral Expertise, i rivestimenti in legno intarsiato firmati da Ludovic Avenel e le sellerie in pelle blu con finiture su misura che includono cuciture tricolori e stemmi ufficiali incisi al laser. L’abitacolo del SUV di Renault è stato inoltre arricchito da una consolle centrale posteriore specifica sviluppata con Design & Solution che integra funzionalità avanzate, mantenendo un’estetica coerente con l’ambiente presidenziale che si respira a bordo.

La tradizione secolare che lega Renault all’Eliseo

Frutto di un approccio sartoriale al design automobilistico per soddisfare al meglio i protocolli di rappresentanza istituzionale, la Rafale Presidentiel segna il proseguimento di una storica alleanza tra Renault e la Presidenza francese, iniziata nel 1920 con la Renault 40 CV. In oltre un secolo di collaborazione, sono dodici i Capi di Stato hanno scelto Renault per rappresentare la Repubblica, confermando la Losanga come protagonista della scena istituzionale francese.

