Polestar 4 ottiene 5 stelle nei test di Euro NCAP [VIDEO]

Polestar 4 si conferma tra i modelli più sicuri in circolazione, ottenendo nuovamente il massimo punteggio nei test Euro NCAP. Questi test analizzano la protezione di adulti, bambini, pedoni e l’efficacia dei sistemi di assistenza alla guida. Seguendo le orme di Polestar 2 e Polestar 3, anche il nuovo veicolo della casa svedese ha conquistato le 5 stelle, raggiungendo un punteggio complessivo dell’86%, a dimostrazione della sua eccellenza in termini di sicurezza. Tra le dotazioni, Polestar 4 offre sette airbag, inclusi quelli laterali centrali, oltre a un sistema di chiamata automatica d’emergenza per garantire una risposta immediata in caso di incidente.

Polestar 4 raggiunge un punteggio complessivo dell’86%

Il sistema avanzato di assistenza alla guida di Polestar 4 si avvale di numerosi sensori e telecamere, che permettono un controllo continuo dell’ambiente circostante e interventi rapidi per evitare incidenti. Nei test Euro NCAP, il modello ha ottenuto un eccellente 92% nella protezione degli occupanti adulti, uno dei punteggi più alti attualmente disponibili. La sicurezza dei bambini è stata valutata all’85%, mentre l’auto ha superato brillantemente gli impatti frontali offset e laterali. Anche la protezione degli utenti più vulnerabili della strada ha raggiunto l’81%, con i sistemi di assistenza alla guida al 79%. Complessivamente, Polestar 4 ha raggiunto l’86%, ottenendo così la massima valutazione di 5 stelle.

Michael Lohscheller, CEO di Polestar, commenta: “Questo riconoscimento conferma il nostro impegno costante nella sicurezza, offrendo vetture ad alte prestazioni tra le più affidabili sul mercato. I clienti possono affrontare ogni viaggio con tranquillità, certi che ogni modello della nostra gamma garantisca standard di sicurezza ai massimi livelli, non solo tra le auto elettriche.”



