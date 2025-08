Ponte sullo Stretto di Messina: c’è l’ok al progetto definitivo. Salvini: “Via ai lavori entro ottobre”

Semaforo verde al Ponte sullo Stretto di Messina. Il progetto definitivo dell’opera è stato approvato dal CIPESS, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, che ha dato l’ok al progetto “che comprende un’articolata documentazione presentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, in una riunione alla quale ha preso parte anche la premier Giorgia Meloni.

Salvini: “È una giornata storica”

Il via libera al Ponte sullo Stretto, che nel corso del suo lungo dibattito pubblico non era mai arrivato a una fase approvativa così avanzata, è stato accolto con orgoglio ed entusiasmo dal ministro Matteo Salvini, che ha parlato di una “giornata storica” per sottolineare la portata del passo compiuto oggi per la realizzazione dell’infrastruttura di collegamento tra Sicilia e Calabria.

Nella conferenza stampa dopo l’approvazione del CIPESS, Salvini ha affermato: “Sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo. Un’infrastruttura del genere è un acceleratore di sviluppo. Questo non è un punto di arrivo ma di partenza, che arriva dopo due anni e mezzo di lavoro costante. È un’emozione perché non si è mai arrivati al finanziamento definitivo”.

Salvini: “Ci sarà la metropolitana, creerà 120.000 posti di lavoro”

Parlando di come sarà il ponte, il vicepremier spiega che “ci sarà la metropolitana dello Stretto, tre fermate sul fronte messinese che collegheranno studenti, pendolari, turisti”. Salvini si sofferma poi sulle ricadute occupazionali e ambientali dell’infrastruttura, affermando che “il ponte sarà una parte della risoluzione dei problemi del Mezzogiorno d’Italia. Studi parlano di 120.000 posti di lavoro l’anno, parlano anche di enorme vantaggio ambientale per quella che è la più grande opera pubblica in Occidente in programmazione”.

Volano per tutta l’Italia

L’infrastruttura non farà da volano solo all’economia di Sicilia e Calabria: “La prima regione per coinvolgimento di aziende sarà la Lombardia – annuncia Salvini – ma poi imprese venete, romagnole, laziali. Guardando invece alla formazione professionale, interesserà prevalentemente Sicilia e Calabria, tra le regioni col più alto tasso di disoccupazione giovanile”.

“Lavori al via entro ottobre, primo attraversamento nel 2032-2033”

Il ministro dei Trasporti, parlando poi dell’inizio dei lavori, spiega che, aspettando l’ok della Corte dei Conti, “l’obiettivo è partire con il cantiere tra settembre e ottobre”. Salvini si spinge anche più in là con le tempistiche, sbilanciandosi sulle previsioni di completamento dell’opera: “Il nostro obiettivo è l’attraversamento tra il 2032 e il 2033”.

