Matteo Salvini elogia BYD e critica il Green Deal: “Suicidio annunciato”

Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è intervenuto ieri da Bari in collegamento alla tavola rotonda per il decimo anniversario di Confcommercio Mobilità, lanciando un duro monito sulle politiche europee dell’automotive.

Matteo Salvini contro il Green Deal: “Andrebbe azzerato”

Il leader della Lega ha parlato senza mezzi termini, descrivendo le strategie europee come “un suicidio lento e preannunciato”. Secondo Matteo Salvini, l’Unione Europea, dopo anni di decisioni vincolanti sul Green Deal, si trova ora a discutere di biocarburanti e di neutralità tecnologica, ma “i buoi sono già scappati”. Il Ministro ha ricordato come avesse proposto la neutralità tecnologica oltre tre anni fa, venendo però ignorato: “Nel Nord Europa pensano anche a girare in bicicletta”, ha ironizzato, sottolineando l’inerzia politica di fronte alla crisi industriale.

Matteo Salvini ha criticato duramente il Parlamento Europeo, accusando i legislatori italiani di aver approvato ripetutamente il Green Deal senza comprenderne le conseguenze. Secondo il Vicepremier, la politica europea ha favorito un’industria tedesca protetta, penalizzando la competitività del resto del continente e causando effetti devastanti sul settore automobilistico.

A conferma delle preoccupazioni, il Ministro ha citato la situazione di Stellantis, le difficoltà di Volkswagen e l’ondata di tagli, licenziamenti e delocalizzazioni che minaccia il futuro dell’automotive europeo. Al contrario Matteo Salvini ha elogiato BYD, sottolineando la crescita del produttore: “Da marginale a protagonista, con migliaia di ingegneri, modelli più economici, tecnologici e spesso più avanzati esteticamente di alcune auto europee di classe A.”

