Ponte sullo Stretto: Matteo Salvini conferma che i lavori partiranno in estate

Il vice premier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è tornato a parlare del Ponte sullo Stretto. Durante un evento a Roma, nell’ambito della Giornata nazionale della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, Salvini ha affrontato l’argomento. “L’ossessione dei giornalisti è quando parte il Ponte, per me l’importante è che parta. Non farlo sarebbe un danno economico, sociale e ambientale senza senso. Oggi è l’anello di congiunzione che unisce i 30 miliardi di euro di cantieri aperti in Sicilia e gli altri 30 in Calabria” ha dichiarato il Ministro dei Trasporti.

Matteo Salvini ha confermato che i lavori per il Ponte sullo Stretto partiranno in estate

Salvini ha poi continuato dicendo: “Per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto vado avanti dritto e conto sul fatto che entro i prossimi 30 giorni la società Stretto di Messina dia risposta a tutte le osservazioni fatte dagli altri ministeri. L’obiettivo, ribadisco, è avviare i lavori entro l’estate 2024. Confido che l’Italia possa diventare un modello di sviluppo, crescita e ingegneria”.

Gli interrogativi sollevati da alcuni ministeri hanno nuovamente acceso il fuoco delle polemiche tra il Governo e l’opposizione sulla fattibilità del progetto. Le dichiarazioni del ministro Salvini sono quindi una risposta alla situazione attuale. Si prevede che i chiarimenti saranno forniti rapidamente e che il progetto procederà come previsto.

Anche l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha tranquillizzato riguardo alle integrazioni richieste dal ministero dell’Ambiente, dichiarando che “non rappresentano nessuno stop, non mettono nessuna pietra tombale sul progetto legato al Ponte sullo Stretto.

