Salvini, colloquio con Musk al MiT parlando di mobilità, nucleare e ponte sullo Stretto

L’arrivo di Elon Musk in Italia nei giorni scorsi per partecipare ad Atreju è stata l’occasione per l’incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il fondatore di Tesla.

I due, che come riferito in una nota del ministero in capo al leader della Lega, si sono incontrati negli uffici del MiT, hanno avuto un lungo colloquio confrontandosi su numerosi temi d’attualità, dal futuro dell’Europa agli investimenti tecnologici, dalle prospettive di crescita dell’Italia all’energia nucleare, dal ponte sullo Stretto alla tematiche sul lavoro.

Sul tavolo di discussione tra il vicepremier e il tycon americano sono stati messi anche altri argomenti come internet ultrapido, burocrazia, intelligenza artificiale e giovani, questioni sulle quali Musk è impegnato da tempo con numerosi progetti.

Salvini e Musk hanno discusso anche di problematiche più generali, tra i quali la difesa della libertà di opinione e la questione demografica tra natalità e immigrazione. Promettendosi di rivedersi a breve, entro il prossimo anno, Salvini ha congedato Musk regalandogli una campana artigianale del Molise, una bottiglia di vino rosso piemontese e una sciarpa del Milan.

