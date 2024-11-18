Porsche 911 Dakar: la produzione si chiude con una one-off ispirata alle corse [FOTO]

Porsche ha completato la produzione della 911 Dakar con l’ultimo esemplare caratterizzato da un look decisamente speciale e unico, grazie al team della divisione Sounderwunsh della Casa di Stoccarda.

Livrea corsaiola

Quest’esemplare della 911 Dakar rende omaggio alla 911 vincitrice del rally Parigi-Dakar del 1984 guidata da René Metge e Dominique Lemoyne. Senza dubbio l’elemento più spettacolare di questa 911 Dakar è la livrea esterna personalizzata che trae ispirazione dall’auto sponsorizzata da Rothmans, assumendo un aspetto ancora più accattivante dell’originale.

Mix di blu e giallo per la carrozzeria verniciata a mano

La carrozzeria dell’auto è rifinita in una combinazione di Signal Yellow, nelle parte superiore, e Gentian Blue Metallic, in quella inferiore. Le due tonalità sono separate da una striscia in blu brillante che contribuisce a impreziosire il look degli esterni. Il proprietario di questa 911 Dakar ha chiesto a Porsche di verniciare le ruote nello stesso giallo delle carrozzeria, con accenti Lampedusa Blue, colore che evoca il mare che circonda la piccola isola a sud della Sicilia.

La carrozzeria di questa Porsche 911 Dakar è stata verniciata interamente a mano. Verniciatura che ha coinvolto anche gli elementi in acciaio su anteriore e posteriore, così come i longheroni laterali in nero, aggiungendo dettagli in Lampedusa Blue anche sui gruppi ottici.

Interni con dettagli cromatici che richiamano gli esterni

Anche l’abitacolo è stato personalizzato, con i rivestimenti in pelle nera e Alcantara, arricchiti da una serie di inserti dai colori vivaci, tra i quali i dettagli presenti su volante, pannello porta, tunnel centrale e cruscotto. Spiccano anche cuciture a contrasto Speed Yellow per i rivestimenti e le luci d’ingresso a LED che all’apertura delle porte proiettano il logo Sounderwunsch per terra.

Con motore boxer 3.0 da 480 CV e trazione integrale

Porsche non ha rivelato il prezzo di questa 911 Dakar personalizzata, che senza dubbio costerà decisamente di più rispetto ai circa 209.000 euro del prezzo della versione standard. Come tutte le altre Porsche 911 Dakar, complessivamente 2.500 le unità prodotte, anche quest’esemplare è equipaggiata con il motore boxer biturbo da 3.0 litri che sviluppa 480 CV, abbinato al cambio automatico PDK a 8 marce e alla trazione integrale.

