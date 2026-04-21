Porsche 975 RSE: svelata la nuova monoposto di Formula E GEN4

Porsche ha svelato la nuova Porsche 975 RSE, la nuova monoposto con cui affronterà la prossima era della Formula E, quella della GEN4. E, almeno guardando i numeri e le prime indicazioni arrivate dal team, il salto in avanti sembra davvero importante. La vettura debutterà dalla prossima stagione e promette di portare la categoria elettrica a un livello superiore. Più potenza, più carico aerodinamico, trazione integrale permanente e una serie di soluzioni tecniche evolute rendono infatti questa nuova generazione molto più vicina, per prestazioni pure, alle categorie di vertice del motorsport.

La nuova Porsche 975 RSE inaugura l’era GEN4 in Formula E con 816 CV e soluzioni tecniche di alto livello

Il primo numero che colpisce è quello della potenza. In modalità Attack, la Porsche 975 RSE arriva a 600 kW, vale a dire 816 CV, mentre in modalità Normal si ferma comunque a 450 kW, pari a 612 CV. A questi dati si aggiungono uno 0-100 km/h in circa 1,8 secondi e una velocità massima prevista fino a 335 km/h. Sono valori che bastano da soli a far capire quanto sia cambiata la Formula E nel giro di pochi anni.

A sottolinearlo è stato anche Thomas Laudenbach, Vice President di Porsche Motorsport, che ha ricordato quanto sia stata rapida l’evoluzione della categoria: “La GEN4 dimostra quanto si siano evolute le auto elettriche. Quando il campionato è iniziato, nel 2014, ogni pilota aveva bisogno di due auto per ogni gara. Una sola batteria non era infatti sufficiente per coprire l’intera lunghezza del percorso. Quei tempi sono ormai lontani”. Una frase che racconta bene il percorso fatto dalla Formula E, passata in poco più di un decennio da campionato sperimentale a laboratorio tecnologico sempre più credibile anche per l’auto di serie.

Uno degli aspetti più interessanti della nuova Porsche 975 RSE riguarda l’aerodinamica. Per la prima volta nella storia della Formula E, la deportanza assume un ruolo davvero centrale nel comportamento della vettura. Insieme ai nuovi pneumatici e alla trazione integrale permanente, il maggiore carico aerodinamico permetterà velocità in curva sensibilmente più elevate. Porsche ha scelto di sviluppare due pacchetti aerodinamici distinti: uno a bassa deportanza, pensato per le gare e per contenere la resistenza all’avanzamento, e uno ad alta deportanza dedicato alle qualifiche, dove il consumo energetico conta meno. Secondo Olivier Champenois, responsabile tecnico del progetto, l’aumento della deportanza arriva fino al 150% rispetto alla GEN3 Evo.

La 975 RSE è anche il frutto del lavoro interno di Porsche Motorsport, che ha continuato a espandere il numero di componenti sviluppati direttamente in casa. Se già la precedente 99X Electric GEN3 Evo superava il 97% di efficienza del sistema di trazione, con la nuova monoposto l’attenzione si è concentrata anche su peso, durata e costi. Ed è proprio qui che emerge un altro dato interessante: pur con una quantità maggiore di componenti progettati internamente, Porsche è riuscita a contenere l’aumento di peso del pacchetto a soli 5 chilogrammi, ottenendo però un incremento del 71% della potenza di picco rispetto al modello precedente.

Tra i componenti sviluppati direttamente da Porsche ci sono il software operativo, l’inverter, il motore elettrico, il cambio, il differenziale, gli alberi di trasmissione e varie parti del sistema di raffreddamento e della sospensione posteriore. Con la GEN4 si aggiungono anche il sistema brake-by-wire, il convertitore CC/CC e altri elementi elettronici. La batteria, invece, resta un componente standard, con una capacità utilizzabile di 51,25 kWh.

Molto importante anche il tema del recupero energetico. La Porsche 975 RSE può arrivare fino a 700 kW di recupero, mentre il sistema frenante rigenerativo raggiunge 350 kW sia all’anteriore sia al posteriore. In gara, tra il 40 e il 50% dell’energia utilizzata deriva proprio dalla frenata rigenerativa. È un dato che conferma come, anche con prestazioni sempre più elevate, l’efficienza resti uno dei pilastri della Formula E.

La nuova Porsche 975 RSE prenderà il posto della 99X Electric, la vettura con cui il marchio tedesco ha conquistato quattro titoli mondiali nelle ultime tre stagioni. L’esordio in gara è previsto per dicembre, mentre lo sviluppo proseguirà ancora per diversi mesi. Dopo i primi test, anche i piloti si sono espressi in modo molto positivo: Pascal Wehrlein ha parlato di un’auto eccezionale, mentre Nico Müller ha sottolineato il grande passo avanti compiuto dalla categoria.

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