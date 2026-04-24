Nuova Porsche Cayenne Coupé Electric: design da 911 e 1.156 CV

La Porsche Cayenne elettrica non è solo SUV ma ora è anche Coupé, con la nuova variante a vocazione decisamente più sportiva che si fa notare per la capacità seduttiva sprigionata dalla silhouette filante, con il profilo del tetto che, come spiega la Casa di Stoccarda, è esplicitamente ispirato a quello della 911. Il risultato è un SUV-Coupé capace di esercitare un grande fascino, con un’estetica di assoluto impatto ed un’aurea sportiva alla quale tengono fede le sue prestazioni, garantite da una gamma articolata in tre motorizzazioni, con una potenza massima fino a 1.156 CV.

Cx che scende a 0,23, facendo guadagnare fino a 18 km in più d’autonomia

Svelata in anteprima mondiale al Salone di Pechino 2026, dove fa il suo debutto pubblico, la Porsche Cayenne Coupé Electric, rispetto alla variante SUV, cambia linea già dal montante anteriore, oltre a dotarsi di parabrezza specifico. La linea del tetto che riprende quella dell’iconica sportiva 911 riduce l’altezza di 24 mm, apportando al veicolo una migliore capacità di “fendere l’aria” come testimonia il coefficiente di resistenza aerodinamico Cx passato dallo 0,25 del variante SUV allo 0,23 della Coupé. La minor resistenza all’aria si traduce in un incremento dell’autonomia che, a parità di powertrain e versione, sale di 18 km rispetto al SUV, arrivando fino ad un massimo di 669 km nel ciclo WLTP.

Aerodinamica adattabile

Oltre alle nuova flyline, la Porsche Cayenne Coupé Electric beneficia anche delle soluzioni di aerodinamica attiva che valorizzano ulteriormente le performance della vettura. Tra gli elementi aerodinamici attivi ci sono le feritoie anteriori che regolano apertura e chiusura a seconda delle necessità di raffreddamento, i flap estraibili automaticamente dal paraurti posteriore che aumentano la stabilità della coda e lo spoiler posteriore retrattile che fuoriesce all’occorrenza sulla parte superiore del portellone.

Si può scegliere anche il layout posteriore con due sedili singoli

Gli interni della Porsche Cayenne Coupé Electric, rispetto alla versione SUV, cambiano leggermente nella zona posteriore, offrendo la possibilità ai clienti di disporre, oltre al classico divano a tre posti, anche di un alternativo layout a due posti con sedili individuali divisi da un grande tunnel centrale. L’inclinazione più marca del lunotto costringe a rinunciare a un po’ di spazio nel bagagliaio, la cui capacità si riduce di circa 250 litri rispetto al SUV.

Motorizzazioni e prezzi

Ricalcando la composizione della gamma della versione SUV, la Porsche Cayenne Coupé Electric propone tre versioni, equipaggiate tutte con doppio motore elettrico che garantisce la trazione integrale. La versione base sviluppa 408 CV di potenza, che salgono in 442 CV in overboost, la versione S eroga 544 CV, che aumentano a 666 CV in overboost, e la top di gamma Turbo sprigiona 857 CV, che con l’overboost arrivano fino a 1.156 CV. I prezzi della Cayenne Coupé Electric, leggermente superiori a quelli della variante SUV, partono da 113.008 € e arrivano fino a 172.662 €.

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